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Военная операция на Украине ,  
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Лавров назвал сказкой заявления о нападении России на Прибалтику

Лавров: слова об атаке Россией Прибалтики — попытка решить сиюминутную проблему
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Заявления о том, что Россия после окончания конфликта на Украине атакует Прибалтику, — это попытка решить сиюминутную проблему. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров, передает корреспондент РБК. Подобные заявления министр назвал «чушью».

«Я все-таки склонен верить в разум американского руководства и вижу в этом попытку решить сиюминутную проблему с выделением денег Украине. Они считают, что конгресс можно так легко напугать вот этой, грубо говоря, сказкой и измышлением», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что у России нет желания на кого-то нападать, в этом отсутствует как военная, так и политическая необходимость.

Страны Прибалтики решили построить «линию обороны» на востоке
Политика
Фото:Alexander Welscher / dpa / Global Look Press

О возможном нападении на Прибалтику, а также угрозе ей со стороны России, в частности, говорил советник вице-канцлера Минобороны Эстонии Кайдо Тийтус.

15 января в немецкой газете Bild появилась публикация, что в Германии рассматривают возможный сценарий, при котором Россия атакует восточный фланг НАТО в 2025 году. Издание ссылалось на секретный документ бундесвера.

Согласно этому документу, в июле 2024 года, после успешного наступления на Украине, Россия начнет «сначала скрытую, а затем и открытую» атаку на Запад. В сценарии заложен пограничный конфликт в Балтийском регионе, который в конце концов приведет к размещению НАТО на восточном фланге 300 тыс. военных и потенциально к началу войны.

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В Кремле назвали статью уткой. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что не Россия представляет угрозу для Европы, а наоборот. ЕС, будучи «подконтрольным Соединенным Штатам Америки континентом», участвует в НАТО, в то время как блок «двигается со всей своей военной мощью к нашим границам», говорил он.

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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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