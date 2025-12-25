 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Кремль раскрыл перспективы работы над мирным планом после встреч в США

Сюжет
Мирный план по Украине
Кирилл Дмитриев после переговоров по украинскому урегулированию&nbsp;в Майями
Кирилл Дмитриев после переговоров по украинскому урегулированию в Майями (Фото: Алексей Алексеев / РИА Новости)

Москва анализирует наработки, переданные спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым после переговоров с американской стороной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Его спросили, знаком ли Кремль с наработками по мирному плану из 20 пунктов, содержание которого озвучил накануне президент Украины Владимир Зеленский, а также — когда ждать реакции Москвы на эти инициативы.

«Занимаемся анализом этого материала. И потом уже, в зависимости от того, какие решения будут приняты главой государства, продолжим наше общение с американцами», — ответил Песков.

Зеленский раскрыл 20 пунктов обсуждаемого с США мирного плана
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Среди прочего, представленный Зеленский мирный план включает: пункт о заключении договора о ненападении; гарантии безопасности Киеву; утверждение численности ВСУ в мирное время в 800 тыс. военнослужащих; проведение выборов на Украине в кратчайшие сроки; полный обмен пленными и возвращение гражданских лиц; членство Украины в Евросоюзе в определенный срок.

24 декабря Песков подтвердил, что Дмитриев передал президенту России Владимиру Путину наработки по мирному плану, которые обсуждались с американской стороной во время двухдневной встречи в Майами в декабре. Актуальная задача Москвы состоит в выработке позиции по этим инициативам и продолжение контактов с американской стороной.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Персоны
Андрей Винокуров Андрей Винокуров, Егор Алимов
Дмитрий Песков мирный план
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 92,47 (-0,34) Инвестиции, 24 дек, 17:37 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 78,44 (-0,15) Инвестиции, 24 дек, 17:37
Глава ФШР назвал штаны Карлсена одной из главных интриг чемпионата мира Спорт, 14:38
Путин фразой «болота быть не должно» призвал определять худшие вузы Общество, 14:38
2026-й объявлен годом Годом единства народов России Политика, 14:33
Умерла Вера Алентова Общество, 14:32
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Как подготовить сотрудника к повышению Образование, 14:28
Путин предсказал крупнейший технологический прорыв в ближайшие 10–15 лет Технологии и медиа, 14:25
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Брокер «КИТ Финанс» начал прием заявок на обмен заблокированными активами Инвестиции, 14:20
Мяус решил не соперничать с Дерипаской за пост главы российского бенди Спорт, 14:18
Глава Минздрава сообщил подробности эксперимента с передвижными аптеками Общество, 14:16
Путин сообщил о снижении уровня безработицы до исторического минимума Экономика, 14:14
«Зенит» и «Спартак» вошли в топ-100 клубов мира по стоимости составов Спорт, 14:11
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Кремль раскрыл перспективы работы над мирным планом после встреч в США Политика, 13:58