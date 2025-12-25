Кремль раскрыл перспективы работы над мирным планом после встреч в США
Москва анализирует наработки, переданные спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым после переговоров с американской стороной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Его спросили, знаком ли Кремль с наработками по мирному плану из 20 пунктов, содержание которого озвучил накануне президент Украины Владимир Зеленский, а также — когда ждать реакции Москвы на эти инициативы.
«Занимаемся анализом этого материала. И потом уже, в зависимости от того, какие решения будут приняты главой государства, продолжим наше общение с американцами», — ответил Песков.
Среди прочего, представленный Зеленский мирный план включает: пункт о заключении договора о ненападении; гарантии безопасности Киеву; утверждение численности ВСУ в мирное время в 800 тыс. военнослужащих; проведение выборов на Украине в кратчайшие сроки; полный обмен пленными и возвращение гражданских лиц; членство Украины в Евросоюзе в определенный срок.
24 декабря Песков подтвердил, что Дмитриев передал президенту России Владимиру Путину наработки по мирному плану, которые обсуждались с американской стороной во время двухдневной встречи в Майами в декабре. Актуальная задача Москвы состоит в выработке позиции по этим инициативам и продолжение контактов с американской стороной.
Материал дополняется
