О чем в Белом доме договорились и не договорились Трамп и Зеленский По словам Трампа, США хотели бы оставить «Томагавки» себе

Дональд Трамп принял Владимира Зеленского в Белом доме. После окончания встречи Трамп улетел без общения с прессой, а Зеленский сообщил о неких «позитивных сигналах». Подробнее — в материале РБК

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

17 октября в Вашингтоне прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Как ожидалось, главными ее темами должны были стать возможные поставки Киеву американских дальнобойных ракет «Томагавк» и российско-американский саммит, который в ближайшие недели должен пройти в Будапеште.

Встреча состоялась в Овальном кабинете Белого дома. Примерно 40 минут перед разговором тет-а-тет президенты общались со СМИ. В отличие от двух предыдущих встреч, главы государств и делегации сидели за столом друг напротив друга. Трамп начал разговор с того, что назвал Зеленского «очень сильным лидером, который многое пережил». Зеленский, в свою очередь, поздравил Трампа «с очень успешным прекращением огня» на Ближнем Востоке.

По ходу разговора президент США неоднократно отмечал, что, по его ощущениям, урегулировать российско-украинский конфликт настроены обе стороны — и Владимир Зеленский, и президент России Владимир Путин. Украинский лидер же говорил, что у Путина такого настроя нет.

Пока шли переговоры, Белый дом опубликовал в соцсети X черно-белое фото Трампа и Зеленского с цитатой из выступления президента США перед журналистами: «Мы не теряем людей, мы не тратим деньги, нам платят за боеприпасы и ракеты. Мы заключили очень выгодную сделку с НАТО. Мы здесь не для этого. Мы здесь, чтобы спасти тысячи жизней».

Что Трамп и Зеленский сказали о «Томагавках»

Больше всего вопросов журналисты задали про возможность поставок Киеву крылатых ракет «Томагавк» и о том, позволят ли США наносить с их помощью удары вглубь России. Трамп определенного ответа на этот счет не дал — он сообщил, что этот вопрос будет обсуждаться, но при этом много раз повторил, что США сами нуждаются в этих ракетах и надеются, что конфликт удастся разрешить, так что «Томагавки» Киеву не понадобятся.

«Это очень мощное оружие, но это очень опасное оружие. И это может означать большую эскалацию, — предупредил Трамп. — Это может означать, что может произойти много плохого. «Томагавки» — это большое дело. Но я должен сказать одно: мы также хотим «Томагавки». Мы не хотим раздавать то, что нам нужно для защиты нашей страны. У нас сейчас очень сильная страна. У нас сильная армия. У нас лучшая армия в мире. У нас лучшее оружие в мире. Я хочу, чтобы эта война закончилась».

Зеленский, говоря о «Томагавках», предложил США поставить эти ракеты в обмен на беспилотники, которые производит Украина. «Эта война — технологическая война. Вы используете не только «Томагавк». Если вы хотите поразить военную цель, вам нужны тысячи беспилотников. Тысячи наших серийных беспилотников, но у нас нет «Томагавков», — сказал Зеленский. Он выразил уверенность, что Украина и США могут в этом сотрудничать. На вопрос, заинтересованы ли США в такой сделке, Трамп ответил утвердительно — по его словам, за последние несколько лет использование БПЛА в военных действиях «действительно вышло на первый план», а Украина производит «очень хорошие дроны».

«Томагавк» (Tomahawk Land Attack Missile, TLAM) — американская крылатая низколетящая управляемая ракета. Предназначена для поражения наземных целей — командных пунктов, радаров, батарей ПВО, аэродромов. Ее дальность зависит от модификации и варьируется от 1,2 тыс. до 2,5 тыс. км. В основном это ракета морского базирования — ее запускают с кораблей и подводных лодок, однако есть и наземные мобильные установки Typhon. Эти ракеты разрабатывала в 1970-х компания General Dynamics. Первая модификация была принята на вооружение в 1983 году. С 1997-го ракету производит оборонный концерн RTX (ранее Raytheon Technologies). К 2025 году у ракеты насчитывается пять модификаций. Одна из недавних — Block IV Tactical Tomahawk (TACTOM) — может находиться в воздухе несколько часов, а также оснащена каналом передачи данных, который позволяет переключаться между целями в ходе полета. Последняя версия Block V — модернизированная TACTOM — только должна поступить на вооружение американских ВМС.

Еще неделю назад американский президент допускал, что США могут поставить Украине «Томагавки». Киев запросил эти ракеты осенью 2024 года — соответствующее положение содержалось в одном из пунктов «плана победы», который Зеленский представил в Верховной раде и передал партнерам в НАТО.

По данным The Wall Street Journal, в сентябре 2025 года на полях Генеральной Ассамблеи ООН президенты США и Украины обсудили возможность поставок новых дальнобойных вооружений и снятия ограничений на их применение для ударов вглубь России. 6 октября Трамп заявил, что «вроде как принял решение» о поставках «Томагавков», но отметил, что хотел бы сначала узнать у украинской стороны, где она развернет новые вооружения и как будет их применять. Зеленский тогда заверил, что ВСУ будут использовать ракеты для нанесения ударов исключительно по военным целям.

Вечером 16 октября Трамп заявил, что Соединенные Штаты и сами нуждаются в «Томагавках»: «У нас их много, но они нам нужны. То есть мы не можем исчерпать эти запасы ради безопасности нашей страны. Так что, знаете ли, они очень важны. Они очень мощные. Они очень точные, они очень хороши, но они нам тоже нужны».

Bloomberg сообщает, что американский президент изменил свою позицию по этому вопросу после состоявшегося в тот день разговора с Путиным. Однако у CNN иная информация: собеседники телеканала утверждают, что Трамп полностью не отказался от идеи поставок «Томогавков» Киеву; администрация США подготовила соответствующие планы на случай, если президент все же решится на этот шаг.

Как рассказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, эта тема действительно фигурировала в беседе. «Владимир Путин повторил свой тезис о том, что «Томагавки» не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими странами это все нанесет существенный, не говоря уже о перспективах мирного урегулирования», — уточнил Ушаков.

После встречи с Зеленским Трамп комментариев прессе давать не стал. С выступлением перед СМИ выступил украинский лидер. По его словам, он получил некие «позитивные сигналы», однако о поставках «Томагавков» было решено не говорить, поскольку США не хотят эскалации. Зеленский прокомментировал и грядущую российско-американскую встречу в Будапеште. «Для нас все сигналы со стороны России не новы, но мы рассчитываем на президента Трампа», — сказал он.

Президент Украины обозначил, что вопрос территорий можно обсуждать только после прекращения огня и что Москва и Киев должны остановиться там, где находятся сейчас. «Для наших народов, в текущих обстоятельствах нам нужно остановиться там, где мы сейчас находимся. Он (Дональд Трамп. — РБК) прав. Мы воюем против большой страны. Надо остановиться. А затем начать говорить о том, какие шаги можно сделать к долгосрочному миру», — заявил Зеленский.

После встречи с главой Белого дома у Зеленского был групповой звонок с европейскими лидерами.

Украинская делегация находится в Вашингтоне с начала этой недели — в ее составе глава Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Юлия Свириденко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров. По словам Ермака, в повестке встреч в США три большие темы — оборона (укрепление украинских ПВО и ударных возможностей), энергетическая устойчивость в условиях наступающей зимы и санкции в отношении России. Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон 16 октября. «Язык силы и справедливости неизбежно будет работать и против России. Мы уже видим, как Москва, услышав о «Томагавках», спешит возобновить диалог», — написал он в соцсетях по прибытии. На следующий день Зеленский сообщил, что провел встречи с представителями американских оборонных компаний — концерна Raytheon, который производит «Томагавки» и зенитные ракетные комплексы Patriot, и компании Lockheed Martin, которая производит реактивные системы залпового огня HIMARS, дальнобойные баллистические ракеты ATACMS и истребители F-16. Также в преддверии переговоров с Трампом Зеленский встретился с министром энергетики США Крисом Райтом и главами американских энергетических компаний. Это уже третий визит Зеленского в Вашингтон во второй президентский срок Трампа. Их первые переговоры закончились громкой перепалкой на глазах у журналистов. Вторая встреча в августе прошла лучше: украинского президента сопровождали семь европейских лидеров, стороны обсудили участие США в гарантиях безопасности для Украины. Трамп в итоге назвал итог переговоров «очень хорошими».

Что известно о подготовке саммита в Будапеште

В Белом доме Трамп также рассказал, как накануне прошел его разговор с Путиным. Его главным итогом стало то, что президенты договорились о новой встрече — она должна состояться в Будапеште «в течение двух недель или чуть позже». По информации издания Axios, факт этого разговора и его итоги застали Зеленского и его команду врасплох.

Телеканал CBS, ссылаясь на Белый дом, сообщил, что украинский лидер может подключиться к саммиту в Будапеште. Идею трехстороннего саммита Трамп активно продвигал в августе, после встречи в Анкоридже и визита Зеленского и европейских лидеров в Вашингтон. Однако к началу сентября эти разговоры сошли на нет. Киев настаивает на личной встрече Зеленского и Путина едва ли не с начала полномасштабных боевых действий — российско-украинский саммит был одним из пунктов меморандума, который Украина передала России на переговорах в Стамбуле. Как заявил Axios Андрей Ермак, Зеленский «по-прежнему готов встретиться с Путиным» — в любом формате и в любой точке мира, кроме России и Белоруссии.

17 октября Трампа спросили, будет ли встреча в Будапеште трехсторонней. Он дал понять, что за одним столом лидеры трех стран сидеть не будут. «Это будет двусторонняя встреча, но президент Зеленский будет на связи, — сказал глава Белого дома, отметив, что между главами России и Украины много вражды. — <...> Эти два лидера не нравятся друг другу, а мы хотим, чтобы всем было комфортно». При этом Трамп уверен, что им с Путиным и Зеленским следует провести общий саммит. «Мы должны собраться вместе. Это очень небольшая группа людей. Президент, президент и президент. Три президента, я — президент-посредник», — пояснил он.

Подготовка к российско-американской встрече началась сразу же после телефонного разговора двух лидеров. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который 16 октября находился в Москве на «Российской энергетической неделе», обсудил этот вопрос по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау. 17 октября состоялся телефонный разговор Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Как сообщил Кремль, Орбан «выразил готовность обеспечить условия» для проведения саммита.

До этой встречи должны пройти переговоры российской и американской делегаций высокого уровня. США на них будут представлять вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф; состав российской делегации пока неизвестен.

В Вашингтоне не ждут многого. 16 октября Вэнс заявил, что несмотря на «определенный прогресс» Россия и Украина пока «не достигли той точки», когда они могут заключить соглашение. Впрочем, по словам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, Трамп по-прежнему верит в возможность организовать прямые переговоры между российским и украинским президентами.

Американская сторона предлагала провести первый российско-американский саммит в Европе, в числе возможных локаций рассматривалась Женева. Однако Москва неоднократно заявляла, что не рассматривает Швейцарию как нейтральную площадку из-за того, что ее власти присоединилось к санкциям. Венгрия же продолжила энергетическое сотрудничество с Россией и выступала против расширения санкций, а в июле 2024 года Орбан посетил Москву и Киев в рамках «миссии мира». Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил выбор Будапешта тем, что «Венгрия как страна и НАТО, и ЕС принимает особую позицию с точки зрения суверенности и отстаивания собственных интересов». В конце апреля 2025 года венгерский парламент проголосовал за выход из Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина; соответствующая процедура будет завершена к июню 2026-го. Однако Сийярто заверил, что российский президент сможет беспрепятственно приехать в Венгрию и покинуть страну.

При этом в западных СМИ стали появляться ранее неизвестные подробности о ходе переговоров на Аляске. The Financial Times сообщила, что Путин отклонил предложение Трампа о снятии санкций в обмен на прекращение огня, а затем упомянул Рюрика, Ярослава Мудрого и казацкого атамана XVII века Богдана Хмельницкого, что вывело американского президента из себя — он несколько раз повышал голос и в какой-то момент пригрозил уйти. Как известно, стороны отменили переговоры в расширенном составе и рабочий обед. CNN утверждает, что после саммита Вашингтон дал Киеву зеленый свет на удары по российским энергетическим объектам.