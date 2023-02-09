Минобороны Британии исключило немедленные поставки Украине истребителей

Ранее премьер Сунак поручил министру обороны изучить, какие бы истребители мог передать Лондон Киеву. Глава военного ведомства отметил, что Украина не получит самолеты немедленно, ей скорее передадут дроны и дальнобойные ракеты

Бен Уоллес (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон не будет передавать Украине истребители немедленно, сообщает Би-би-си.

По его словам, передача любых боевых самолетов может занять «месяцы». Вместо этого Британия пообещала ракеты большой дальности и беспилотники.

Уоллес назвал нереалистичным предположение экс-премьера Бориса Джонсона отправить на Украину 100 истребителей Typhoon. Для их передачи нужно разрешение других стран, пояснил он.

Премьер-министр Риши Сунак накануне, 8 февраля, поручил Уоллесу изучить, какие истребители Лондон мог бы передать Киеву. Окончательное решение по этому вопросу еще не принято, кроме того, речь будет идти не о краткосрочной перспективе, уточнили в британском правительстве. Кроме того, на Даунинг-стрит сообщили, что надеются этой весной принять на обучение в Великобритании первых украинских пилотов.

Уоллес и ранее высказывался по поводу поставок истребителей Украине. 3 февраля он говорил, что не исключает их передачу Киеву, однако он отметил, что самолеты не будут «волшебной палочкой». Он также говорил, что истребители — это не то, что сейчас нужно Украине. По мнению Уоллеса, в первую очередь ей следует укрепить сухопутные войска.

Президент Украины Владимир Зеленский после того, как Запад пообещал поставить Киеву танки, заявил, что теперь «мечта» страны — это истребители и дальнобойные ракеты. От поставок самолетов Киеву некоторые страны уже отказались — например США и Германия.

Россия осуждает поставки западного оружия и военной техники Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что намерения некоторых стран по отправке истребителей на Украину демонстрируют их «растущую вовлеченность» в конфликт, затягивают его и делают более болезненным и мучительным для Украины. При этом такие поставки не повлияют на «траекторию», по которой Москва намерена достичь целей спецоперации.