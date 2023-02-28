NYT сообщила о ручейке вместо потока западных танков для Украины

Газета пояснила, что Европа недостаточно финансировала свои вооруженные силы, поэтому теперь испытывает проблемы с передачей танков Украине

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Европа испытывает трудности с поставками обещанных танков Украине, поскольку те нуждаются в ремонте или внутри стран возникло сопротивление такой помощи, пишет The New York Times (NYT).

Глобально проблема связана с тем, что Европа недофинансировала свои вооруженные силы, отмечает газета. Хотя в 2014 году НАТО установило для своих членов целевой показатель по тратам на оборону в размере 2% от ВВП, к 2022-му только девять стран-членов достигли этого уровня. Из европейских участников блока это Греция, Польша, Литва, Эстония, Великобритания, Хорватия и Словакия.

В итоге ЕС не может набрать даже 62 танка, чтобы укомплектовать два батальона, отмечает газета. Всего в Европе примерно 2 тыс. танков Leopard — в основном машины именно этой модели обещаны Украине.

По данным NYT, Германия заявила, что предоставит 18 танков, Польша — 14, Швеция и Испания — по десять. В Стокгольме идея передачи машин встретила сопротивление военных, в Испании танки нуждаются в ремонте, против их отправки также выступает левая политическая партия Podemos, пишет газета.

Издание отмечает, что даже если сейчас ЕС выполнит свои обещания, то в дальнейшем возникнут проблемы с заменой тех танков, которые будут подбиты или потребуют ремонта.

Этой зимой многие союзники Украины пообещали поставить ей танки. Помимо ЕС в коалицию вошли США (Abrams), Великобритания (Challenger), Канада (Leopard) и др. Польша 24 февраля заявила, что уже передала свои танки Украине.

Российская сторона осудила решение Запада помочь Киеву. Кремль заявил, что эти поставки «добавят проблем для Украины и украинского народа», но не смогут изменить ход спецоперации.