Украина попросила Запад срочно предоставить две эскадрильи истребителей

Киеву нужны самолеты, лучшим вариантом стали бы истребители F-16, которые совмещают в себе преимущества уже имеющихся бортов, сказал Игнат. Он подчеркнул, что интенсивное обучение займет месяцы, ведь «небо ошибок не прощает»

Истребитель F-16 (Фото: Nicky Loh / Reuters)

Украина хотела бы срочно получить 24 истребителя от западных стран в рамках первой фазы поддержки самолетами, пишет El País со ссылкой на представителя Военно-воздушных сил (ВВС) Украины полковника Юрия Игната.

В ближайшее время Киев не применит эти истребители на поле боя, продолжил представитель ВВС, поскольку стране предстоят сложные политические переговоры, продолжительные тренировки пилотов и «интенсивное обучение» наземных ремонтных бригад. Он подчеркнул: «Небо ошибок не прощает, поэтому этих людей нужно готовить не менее тщательно, чем пилотов».

«Наши пилоты могут научиться управлять этими самолетами за пару недель. Потребуется время, чтобы научиться воевать с этими самолетами, около шести месяцев», — пояснил Игнат и подчеркнул, что сроки «чрезвычайно большие» и в условиях боевых действий их будут сокращать.

Идеальным вариантом для Украины станет получение американских F-16, подчеркнул он. По его словам, эта модель объединила бы преимущества четырех типов самолетов, применяемых украинскими военными: бомбардировщик Су-24, два типа истребителей Су-27, МиГ-29 и штурмовик Су-25.

Украина уже ведет работу в разных областях страны по подготовке взлетно-посадочных полос для создания аэродромной сети в условиях боевых действий. В дальнейшем они могут стать аэродромами совместного базирования, как принято в мире, резюмировал Игнат.

Власти Украины после одобрения западными странами поставок танков возобновили усилия по остальному тяжелому вооружению, от передачи которого США и их союзники пока воздерживаются. Президент Украины Владимир Зеленский назвал получение самолетов и дальнобойных ракет мечтой и задачей для страны.

Позиции западных стран относительно поставок самолетов Киеву разделились. В США прежде допускали, что украинские военные могут получить современные истребители западного образца, но власти Германии исключили возможность поставок такого оружия из своих запасов сейчас и в будущем. «Мы этого делать не будем. И ничего в этом отношении не изменилось и не изменится», — подчеркнул немецкий канцлер Олаф Шольц. При этом британские власти допускают передачу самолетов Украине, но лишь при условии, если Россию «вытеснят из Украины и украинцам потребуется провести миссию по охране воздушного пространства», писал The Telegraph со ссылкой на источник.

В Кремле поставки вооружений Украине критикуют, как и обсуждение таких действий. Там настаивают, что поставляемое украинской армии оружие не помешает России добиться намеченных целей, но только затянет длительность конфликта. Представитель российского президента Дмитрий Песков указал при этом на нарастание напряженности ситуации, связав это с поставками танков и «продолжением дискуссии теперь уже по авиационной компоненте».

