Глава Минобороны Украины попросил у Деда Мороза истребители

Алексей Резников (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Украина пока не получила американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью итальянской газете La Repubblica, передает итальянское Radio Maria.

Министр выразил уверенность в том, что поставки ЗРК Patriot состоятся, а также сообщил, что «попросил у Деда Мороза» истребители.

«Они еще не передали их [ЗРК], но они у нас будут. Наши люди тренируются использовать их. Благодаря им мы будем защищать небо. А на земле у нас будут [танки] Leopard. Еще я попросил новые бронемашины типа Bradley, Spartan, Mastiff. В моем письме Деду Морозу, конечно, есть и истребители», — рассказал Резников в интервью.

По его словам, ситуация на фронте изменится весной с поступлением на Украину систем ПВО — Iris-T, Patriot и Nasams. Министр обороны добавил, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, Киеву нужны истребители F-16, Griffin или итальянские Tornado. «Модель не имеет значения, лишь бы они были современные и имели современные радары», — отметил он.

В конце декабря 2022 года президент США Джо Байден поручил выделить Украине очередной пакет военной помощи, в том числе системы Patriot. В январе заместитель помощника министра обороны по вопросам международной безопасности в России, на Украине и в Евразии Лора Купер сообщила, что обучение украинских военных работе на зенитно-ракетных комплексах Patriot начнется в январе 2023 года и займет несколько месяцев.

26 февраля CNN со ссылкой на источник писал, что президент Украины Владимир Зеленский составит список вооружений и предметов первой необходимости, в которых нуждается Киев. Этот перечень рассмотрит группа конгрессменов-республиканцев США. Зеленский, в частности, заявил, что Украине нужны истребители F-16 и ракеты большей дальности. Байден при этом 25 февраля исключил поставки Киеву истребителей F-16 в ближайшее время. По его мнению, Украине сейчас больше нужны танки, артиллерия, системы противовоздушной обороны (ПВО).

Российские власти критикуют поставки вооружения Украине. 21 февраля президент Владимир Путин заявил, что зона безопасности на территории проведения спецоперации будет отодвигаться по мере поставок Украине более дальнобойных вооружений. «Одно обстоятельство должно быть понятно всем: чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ», — сказал президент.