Премьер Португалии назвал невозможной передачу Украине истребителей

Власти Португалии не имеют возможности передать Украине истребители, заявил премьер-министр республики Антониу Кошта, передает CNN.

Он подчеркнул, что передача истребителей — «это не красная линия», которую португальские власти не хотят переходить. Причина в том, что все имеющиеся у республики истребители задействованы в миссиях, без которых страна «не может обойтись». Всего Португалия имеет на вооружении 27 истребителей F-16.

Кошта подчеркнул, что республика сделала все возможное, чтобы поддержать Украину. Он напомнил о недавнем обещании передать Киеву три танка Leopard 2 немецкого производства.

Накануне португальский премьер заявил, что Лиссабон сможет направить Украине три танка, передает Reuters. Однако сначала эти и другие Leopard 2, имеющиеся у республики, отремонтируют.

Как пишет Correio da Manhã со ссылкой на источник, близкий к португальскому правительству, на вооружении Португалии есть 37 танков, но из них «полностью исправны» только 12. Лиссабон решает логистические вопросы о передаче запчастей для танков из Германии.

Передать Киеву танки, помимо Португалии, решили еще несколько западных стран, среди них США, ФРГ, Польша и Канада. В МИД Украины заявляли, что страна получит от своих союзников 120–140 машин в рамках первой волны поставок.

Украина просит передать ей и истребители, но США, Германия и Евросоюз отказываются. При этом Франция и Великобритания допускали поставку боевых самолетов. После встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским британский премьер Риши Сунак поручил Минобороны изучить, какие истребители Лондон мог бы передать Киеву.

В российском МИДе заявили, что, если Украина получит от Запада военные самолеты, это приведет к эскалации.