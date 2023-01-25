Когда и для чего западные танки появятся на Украине И какую разницу видят эксперты между политическим решением о поставках и боевым применением

Германия объявила о предоставлении 14 современных немецких танков Украине, ее примеру последуют США и другие страны. От принятия решения до его исполнения пройдет как минимум несколько месяцев, говорят эксперты

Танк Leopard 2 (Фото: Philipp Schulze / Global Look Press)

Днем 25 января канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что принял решение направить Украине 14 немецких танков Leopard 2 и одобрить поставки Киеву танков этой модели другими странами, если они того захотят. Таким образом, он пошел навстречу настойчивым требованиям украинских властей, поддержанным многими европейскими странами. Ожидалось, что решение по Leopard 2 могло быть принято еще 20 января, во время встречи группы союзников Украины на базе Рамштайн. Тогда этого не произошло, однако министр обороны Германии Борис Писториус сообщал, что оно ожидается довольно скоро.

Киев почти сразу после начала российской специальной военной операции запросил у Запада современные тяжелые танки. Однако коалиция союзников не спешила с ответом, ограничиваясь отправкой на Украину остававшихся на вооружении разных стран советских танков Т-72.

Одной из причин, по которой Берлин не спешил с поставкой танков, было нежелание еще больше обострять отношения с Москвой. «Мы поддерживаем Украину. Мы делаем это таким образом, чтобы не обострять ситуацию до войны между Россией и НАТО, потому что это было бы катастрофой», — говорил Шольц в сентябре прошлого года. Однако давление на него росло, особенно усилившись после того, как Лондон принял решение передать Киеву 14 современных британских танков Challenger 2.

Шольц в своем заявлении указал, что решение о поставке танков Leopard 2 «следует нашей известной линии поддержки Украины в меру наших возможностей», оно было принято «в тесной координации на международном уровне». На прошлой неделе американские СМИ со ссылкой на источники в Вашингтоне начали сообщать, что Германия увязывает выдачу разрешения на поставку Leopard 2 с предоставлением США Киеву танков M1 Abrams. США объявят о выделении около 30 танков в среду вечером, сообщает The New York Times.

Согласно заявлению Шольца, ближайшая цель состоит в том, чтобы быстро создать два батальона танков Leopard 2 из собственных запасов Германии.



Leopard 2 был разработан в конце 1970-х, это основной боевой танк бундесвера. Leopard 2 принимали участие во всех последних военных конфликтах, в том числе в Афганистане и Сирии. Средняя масса танка 55 т, скорость движения 68 км/ч, экипаж состоит из четырех человек, вооружен танк полностью стабилизированной 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой Rheinmetall RH-M-120 и двумя пулеметами — спаренным с основным орудием и зенитным на башне. Танк M1 Abrams тяжелее немецкого — 62 т. Скорость — 72 км/ч (по обычной местности), вооружение — 120-миллиметровая гладкоствольная пушка, три пулемета.

Когда могут быть поставлены танки

Эксперты указывают на то, что от принятия политического решения до фактического появления танков на театре военных действий пройдет длительное время. Объясняется это и трудностями с логистикой, и необходимостью обучить экипажи танков, и необходимостью ремонта и налаживания взаимодействия с другими подразделениями украинских вооруженных сил. Танки Leopard 2 находятся в Европе, что упрощает их передачу Украине, но при этом необходимо решить множество задач.

«Поставить «Леопарды» раньше чем через год не получится. Надо еще экипажи подготовить, создать ремонтную базу и так далее. Это сегодня сказали яркое слово, а к тому моменту, как дойдет до поставок, уже могут смениться те функционеры, которые к этому призывали», — прогнозирует глава сектора военно-политического анализа и исследовательских проектов Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев. По его словам, не так просто изъять «Леопарды» из состава вооруженных сил и обеспечить использование в другой стране. «К примеру, завтра они приедут, но вдруг перестанут заводиться или у них замерзнет охлаждающая жидкость на морозе. Требуется система снабжения. «Леопарды» — это высокотехнологичное оружие, и для его эксплуатации должны быть подготовленные экипажи — ведь ни немецкие, ни польские экипажи ехать не готовы, поэтому политические процессы — это одно, а военная составляющая — это нечто другое», — сказал Ознобищев РБК.

Сложности с обучением танкистов и особенно технического состава ожидаются значительные, сказал РБК эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. «Сроки подготовки подразделений, а не возможных отдельных экипажей для «отчета в соцсетях» — несколько месяцев. Вероятно, на поле боя танки окажутся не ранее чем в апреле — по крайней мере в значительном количестве», — полагает эксперт.

Официальные лица США говорят, что могут уйти годы, прежде чем танки «Абрамс» появятся на украинских полях сражений, пишет The New York Times. Издание отмечает, что процесс доставки западного оружия и другой военной техники Украине — один из самых тщательно охраняемых секретов.

Эксперты описывают процесс транспортировки боеприпасов и транспортных средств в зону конфликта как игру в кошки-мышки. «Публично никто не знает, как это происходит», — сказал Генрих Браусс, в прошлом помощник генерального секретаря НАТО, сейчас работающий в Немецком совете по международным отношениям. «Я даже не уверен, что в столицах знают подробно», — допускает он.

Основные транспортные хабы, откуда идут поставки, — Польша, Словакия и Германия. Скорее всего, доставляться танки будут либо в железнодорожных вагонах, либо в грузовиках с бортовой платформой, которые достаточно прочны, чтобы выдержать их огромный вес (движение танков своим ходом превратит их в очевидные мишени). По словам экспертов, железнодорожный транспорт, как правило, является самым быстрым и безопасным способом перевозки бронетехники, учитывая, что длинные колонны бортовых грузовиков, скорее всего, привлекут внимание России. Отставной американский генерал Роберт Б. Абрамс с многолетним опытом эксплуатации танка, названного в честь его отца, также заявил The New York Times, что прогнозировать сроки доставки машин невозможно. «Я не знаю, но это не 30 дней», — ответил он на вопрос издания о времени, которое потребуется для того, чтобы танк мог начать выполнять боевые задачи.

Что может изменить появление танков

«По технологическим аспектам это достаточно провальный план, а главное, это явная переоценка того потенциала, который это добавит вооруженным силам Украины. Это еще одно достаточно глубокое заблуждение», — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможности отправки танков. «Эти танки сгорят так же, как и все остальные», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 23 января говорил, что 50 танков не помогут с «тысячей танков России».

По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, Leopard 2 — «неплохие» танки, а по некоторым характеристикам эффективнее американских Abrams, но уступают российским T-90 в огневой мощи и в бронезащите.

По мнению Ермакова, поставки Leopard 2 или M1 Abrams вряд ли могут серьезно изменить ситуацию. «Большие поставки артсистем и боеприпасов к ним были бы весомее», — говорит он. «Сами по себе танки, сколько ни расставляй их на поле, принципиального перевеса не дадут — должна быть целая танковая армия, которая обучена и у которой есть боевое слаживание, а пять-десять танков сами по себе ничего не решат», — говорит Ознобищев. Делать более серьезные выводы можно будет только после того, как первые танки будут поставлены, добавляет он.