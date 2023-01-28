Инструктор ВСУ сравнил пересадку в танк Leopard с вождением Porsche

Инструкторы ВСУ рассказали FT о резком усложнении тренировок и сравнили пересадку с советских танков на современные с разницей между машиной 1950-х и спорткаром. Эксперты уверены, что поставки танков не изменят ситуацию на фронте

Танк Leopard 2 (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Военным Украины предстоит в феврале столкнуться с резким усложнением тренировок в связи с обучением по использованию немецких танков Leopard 2, которые сильно отличаются от привычных для ВСУ танков советского производства, пишет Financial Times.

«Это как если бы у вас была машина 1950-х годов, а потом вы сели в Porsche», — пояснил газете инструктор ВСУ.

Американские танки Abrams — возможно, наиболее быстрые танки в мире, производящиеся серийно, но на Украине они появятся нескоро, развертывание займет не меньше нескольких месяцев, напоминает FT. Танковому экипажу требуется не менее пяти-шести недель базовой подготовки, следует из данных Международного института стратегических исследований.

В конце января первые украинские военные прибыли в Германию для тренировок на бронетранспортере Marder, они скоро приступят к тренировкам на полигоне в Мюнстере, Нижняя Саксония. «А для украинских солдат, которые будут обучаться на Leopard, это начнется чуть позже», — сказал немецкий министр обороны Борис Писториус, передавало dpa.

В этом году у ВСУ больше нет численного превосходства над российскими войсками, а потому Украину ждут трудности, признал глава программы изучения России в аналитическом центре CNA Майкл Кофман.

О намерении передать Украине танки сообщили Франция, Германия, США, Канада, Великобритания, Польша и другие страны. Британские Challenger 2 поступят в украинские войска в ближайшие недели, обещали в Лондоне, тогда как Вашингтон предупредил, что минимальный срок Abrams M1 собственного производства — несколько месяцев. Источники The New York Times говорили, что речь может идти о нескольких годах. Если Украина получит танки из США к августу, это будет «слишком поздно», считает президент этой страны Владимир Зеленский. Всего вооруженные силы Украины получат 321 танк от западных стран, сообщили в украинском посольстве во Франции.

Кремль настаивает, что западные танки не изменять ситуацию на поле боя. «Эти танки горят и будут гореть — так же, как остальные», — полагает представитель российского президента Дмитрий Песков.