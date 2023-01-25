NYT узнал, что на переброску танков Abrams на Украину могут уйти годы

Для доставки танков и другой бронетехники на поле боя потребуется очень много времени, топлива и запасных частей, отмечает газета

Танк Abrams (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Переброска поставленных Украине танков Abrams на поле боя может занять годы. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников США. Для доставки танков и другой бронетехники на поле боя потребуется слишком много времени, топлива и запасных частей, добавили они.

Издание отмечает, что процесс доставки западного оружия и другой военной техники в Украину остается «одним из самых тщательно охраняемых секретов». Опасения, что Россия будет наносить удары по автомобильным, железным дорогам или перевалочным пунктам, потребовали формирования замаскированных конвоев.

Сложности связаны в основном с тем, как доставить танки к линии фронта целыми и невредимыми. Эксперт Венского центра по разоружению и нераспространению Николай Соков отметил, что если российские силы нанесут удар по конвою с оружием, это «задержит будущие поставки» и «повредит значительную часть бронетехники до того, как она достигнет линии фронта».

Генерал армии США, вышедший в отставку в 2021 году, Роберт Абрамс (танк Abrams назван в честь его отца) заявил, что украинским войскам также будет трудно ремонтировать и поддерживать рабочее состояние танков.

«Время, которое потребуется, чтобы доставить их туда, — иметь возможность создать запасы, доставить транспортные средства, обучить экипажи, обучить механиков, собрать все, что вам понадобится, — сколько времени это займет? Я не знаю, но не похоже, что это возможно за 30 дней», — сказал он.

По данным CNN, Киев сможет получить танки Abrams не раньше чем через год.

Al Jazeera со ссылкой на источник в правительстве США ранее сообщила, что президент США Джо Байден 25 января, объявит о поставках Украине танков Abrams.

Источник Reuters сообщил, что США могут поставить около 30 Abrams в ближайшие месяцы.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что передача танков «добавит проблем» Украине, но не помешает достижению целей российской спецоперации.