NYT узнал, что на переброску танков Abrams на Украину могут уйти годы
Переброска поставленных Украине танков Abrams на поле боя может занять годы. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников США. Для доставки танков и другой бронетехники на поле боя потребуется слишком много времени, топлива и запасных частей, добавили они.
Издание отмечает, что процесс доставки западного оружия и другой военной техники в Украину остается «одним из самых тщательно охраняемых секретов». Опасения, что Россия будет наносить удары по автомобильным, железным дорогам или перевалочным пунктам, потребовали формирования замаскированных конвоев.
Сложности связаны в основном с тем, как доставить танки к линии фронта целыми и невредимыми. Эксперт Венского центра по разоружению и нераспространению Николай Соков отметил, что если российские силы нанесут удар по конвою с оружием, это «задержит будущие поставки» и «повредит значительную часть бронетехники до того, как она достигнет линии фронта».
Генерал армии США, вышедший в отставку в 2021 году, Роберт Абрамс (танк Abrams назван в честь его отца) заявил, что украинским войскам также будет трудно ремонтировать и поддерживать рабочее состояние танков.
«Время, которое потребуется, чтобы доставить их туда, — иметь возможность создать запасы, доставить транспортные средства, обучить экипажи, обучить механиков, собрать все, что вам понадобится, — сколько времени это займет? Я не знаю, но не похоже, что это возможно за 30 дней», — сказал он.
По данным CNN, Киев сможет получить танки Abrams не раньше чем через год.
Al Jazeera со ссылкой на источник в правительстве США ранее сообщила, что президент США Джо Байден 25 января, объявит о поставках Украине танков Abrams.
Источник Reuters сообщил, что США могут поставить около 30 Abrams в ближайшие месяцы.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что передача танков «добавит проблем» Украине, но не помешает достижению целей российской спецоперации.