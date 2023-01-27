Зеленский словами «слишком поздно» оценил поставки Abrams к августу

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 75,41 (+0,07) Инвестиции, 16:26
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 69,34 (+0,21) Инвестиции, 16:26
Топ-5 событий на СПБ Бирже: рекорды Tesla, обвал Intel и ошибка NYSE РБК Инвестиции, 18:37
Дальневосточный гектар: как бесплатно получить землю и деньги на освоение Недвижимость, 18:35
Сестра Ким Чен Ына заявила, что КНДР будет «на одном поле боя» с Россией Политика, 18:31
«Норникель» упразднил службу финансового контроля Бизнес, 18:28
Путин поручил ввести должность врача-стажера для студентов ординатуры Общество, 18:26
Bloomberg узнал об идее ЕС создать специальную прокуратуру по Украине Политика, 18:24
Аналитики Matrixport назвали инвесторов из США двигателем ралли биткоина Крипто, 18:23
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:18
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 18:16
Захарова посоветовала новому послу США «не наступать на старые грабли» Политика, 18:12
Зеленский словами «слишком поздно» оценил поставки Abrams к августу Политика, 18:04
Военная операция на Украине. Карта Политика, 17:58
Как упростить рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 17:49
Тренер «Спартака» заявил о завершении зимней трансферной кампании клуба Спорт, 17:45
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский словами «слишком поздно» оценил поставки Abrams к августу

Владимир Зеленский: если танки Abrams M1 прибудут к августу, это будет слишком поздно
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Август 2023 года — слишком поздний срок для поставки на Украину американских танков Abrams M1, заявил в интервью Sky News президент Владимир Зеленский.

Журналистка сказала ему, что танки из Европы могут поступить украинским военным «скоро», но танки из Америки могут прибыть до августа.

«Не слишком ли это поздно?», — спросила она.

«Слишком поздно. Но я не знаю реальную ситуацию на эту минуту. Когда они должны прибыть, когда Америка даст нам Abrams. И я правда не знаю, когда прибудут танки из Европы», — ответил Зеленский.

Материал дополняется

Теги
Персоны
Владимир Зеленский Украина Abrams танки

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter