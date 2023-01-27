Зеленский словами «слишком поздно» оценил поставки Abrams к августу

Владимир Зеленский: если танки Abrams M1 прибудут к августу, это будет слишком поздно

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Август 2023 года — слишком поздний срок для поставки на Украину американских танков Abrams M1, заявил в интервью Sky News президент Владимир Зеленский.

Журналистка сказала ему, что танки из Европы могут поступить украинским военным «скоро», но танки из Америки могут прибыть до августа.

«Не слишком ли это поздно?», — спросила она.

«Слишком поздно. Но я не знаю реальную ситуацию на эту минуту. Когда они должны прибыть, когда Америка даст нам Abrams. И я правда не знаю, когда прибудут танки из Европы», — ответил Зеленский.

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