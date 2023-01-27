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Newsweek предупредил Украину о проблемах с «топливным боровом»

Newsweek: танки Abrams проблемны из-за высокого потребления топлива
Танк Abrams называют «топливным боровом» из-за расхода горючего, для снабжения необходимо наладить «грандиозную логистическую цепочку», рассказали опрошенные Newsweek эксперты. США передадут Украине 31 танк
Танки M1 Abrams
Танки M1 Abrams (Фото: Matt Sullivan / Reuters)

Снабжение американских танков Abrams станет проблемой для украинской армии, поскольку для их заправки применяют авиационное топливо, заявил Newsweek майор армии США в отставке, глава отдела изучения боевых действий в городских условиях Мэдисонского политического форума Джон Спенсер.

«Топливо вообще на Украине проблема, даже если это просто дизельное топливо. Когда я был там в июле, там были длинные очереди и станции без газа, а российские атаки на инфраструктуру были безостановочными», — добавил отставной майор.

При этом снабжение Украины топливом не может быть «непреодолимым», поскольку танки Abrams могут использовать керосин JP-8, который обычно применяется военными США и других стран НАТО, указал профессор и заведующий кафедрой политологии Университета Нортуэстерн Уильям Рено. Расход танком Abrams горючего настолько велик, что тот известен как «топливный боров», указал профессор. По его словам, потребление большого количества топлива с одной стороны служит компромиссом между быстрым ускорением и высокой скоростью с другой. При этом Abrams не имеет холостого хода, поскольку двигатель работает непрерывно после зажигания.

В США для легковых автомобилей расход топлива обычно рассчитывают так: берут количество миль, которое машина может проехать на одном галлоне (3,7 л). В случае же с танком Abrams расход топлива считается по-другому — сколько галлонов (обычно порядка 1,5–3) топлива он тратит на одну милю, отметил доцент кафедры истории Корнеллского университета Дэвид Силби. Он пояснил, что Abrams в связи с этим нуждается в «грандиозной логистической цепочке» для непрерывного снабжения топливом.

С этим мнением согласился бывший капитан корпуса морской пехоты США Мэтью Хох, добавив также, что благодаря огневой мощи, скорости и броне танк считается «королем поля боя».

Власти США пообещали передать украинской армии 31 танк Abrams из-за текущей ситуации и возможных решений ВСУ на поле боя, говорили в Белом доме. В Госдепартаменте отметили, что поставка не успеет завершиться до «весеннего наступления». «Abrams, как вы знаете, очень сложные танки, они требуют серьезного обучения», — объяснила ситуацию замгоссекретаря Виктория Нуланд.

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Украина долгое время обращалась с просьбой к США о передаче танков, однако Вашингтон прежде воздерживался от этого из-за технических и логистических сложностей, указывая, что европейские аналоги (например, немецкие Leoparad 2) подходят ВСУ гораздо больше.

Власти России критикуют поставки вооружений со стороны западных стран на Украину. В Москве считают, что такие действия ведут к затягиванию конфликта, но не повлияют на выполнение поставленных перед российскими военными задач.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Abrams танки топливо Украина
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