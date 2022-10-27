Politico узнал об ускоренной переброске США ядерного оружия в Европу

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США ускорили переброску в Европу модернизированных тактических ядерных авиабомб B61-12, их доставят на базы НАТО в декабре, а не весной следующего года, как планировалось прежде. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатическую депешу, поступившую в Пентагон и Госдепартамент. Его содержание подтвердили газете два источника, знакомые с обсуждением вопроса. Депеша прежде не публиковалась и была предназначена для распространения в Пентагоне и Госдепартаменте для объяснения чиновникам обсуждавшихся вопросов на встрече глав Минобороны стран НАТО в октябре.

«Учитывая растущий объем и масштаб ядерной риторики России, часть союзников запросила продолжение консультаций в НАТО для обеспечения постоянной готовности и последовательного обмена сообщениями», — сказано в документе.

При этом 15 стран-членов альянса отметили, что не следует «поддаваться на ядерный шантаж [президента России Владимира] Путина», сказано в документе.

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