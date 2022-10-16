США пообещали одинаково реагировать на любые масштабы ядерного удара

США не будут делать различий в случае тактического или более масштабного применения Россией ядерного оружия на Украине, заявил в интервью CNN советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Использование ядерного оружия на поле боя на Украине — это использование ядерного оружия на поле боя на Украине, мы не собираемся делать различия», — сказал Салливан, отвечая на вопрос ведущей, будет ли отличаться реакция Вашингтона на возможный тактический, небольшой и более масштабный ядерный удар.

Советник президента указал, что США продолжают работу с другими странами, чтобы убедить Россию не рассматривать возможность применения ядерного оружия.

«США работает со своими союзниками по НАТО и другими странами по всему миру, включая Китай и Индию, чтобы послать России сигнал о том, что они не должны рассматривать возможность применения ядерного оружия в этом конфликте», — указал он.

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