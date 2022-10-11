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МИД заявил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием

Замглавы МИД Рябков: Россия ядерным оружием никому не угрожает
Фото: Maxim Shipenkov / EPA / TACC
Фото: Maxim Shipenkov / EPA / TACC

США вместе с союзниками используют «ядерную риторику» и пытаются убеждать в наличии у России планов нанести удары оружием массового поражения (ОМП), это не так, заявил «РИА Новости» заместитель главы МИДа Сергей Рябков.

«В очередной раз приходится пояснять, что Россия никому применением ядерного оружия не угрожает», — сказал дипломат.

Рябков напомнил об условиях применения ядерного оружия, закрепленных в документе об основах государственной политики страны в этой сфере.

Согласно этому документу, Москва вправе применить ядерное оружие в случае поступления достоверных данных о запуске атакующих Россию или ее союзников баллистических ракет, применения против них ядерного или другого вида ОМП, воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил. Еще одним условием документ устанавливает агрессию против России с применением обычного оружия, когда присутствует угроза существования государства.

Материал дополняется.

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ядерное оружие Сергей Рябков МИД
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