Times и Guardian узнали о подготовке Западом мер борьбы с паникой на случай ядерного удара

Times узнала о подготовке Запада к панике на случай ядерного удара

Чиновники в западных странах разрабатывают план действий на случай возможного ядерного удара России, чтобы предотвратить панику в своих странах. Москва не раз отвергала возможность применения ядерного оружия на Украине

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Страны Запада разрабатывают план действий, чтобы избежать паники и хаоса среди населения в случае, если Россия решится применить ядерное оружие на Украине. Об этом сообщают The Times и The Guardian со ссылкой на высокопоставленного чиновника в одной из стран.

Несмотря на то, что применение ядерного оружия считается маловероятным, представители западных государств пересматривают планы оказания экстренной поддержки и информирования населения, пишет Guardian. «Как и следовало ожидать, правительства ведут разумное планирование ряда возможных сценариев», — сказал чиновник, отвечая на вопрос журналистов будут ли приняты какие-либо действия для борьбы с панической скупкой продуктов или массового отъезда людей из городов.

По данным Times, среди мер, которые могут принять власти, рассматривается выпуск брошюр с инструкциями о том, что делать в случае ядерного удара.

Западные страны проводили подобные кампании по информированию общественности во времена холодной войны: «Пригнись и накройся» (Duck and Cover) в США в 1950-х годах, «Защитить и выжить» (Protect and Survive) в Великобритании в конце 1970-х, «У каждого есть шанс» (Jeder hat eine Chance) в Западной Германии в начале 1960-х годов, напоминает Guardian.

Как писала Politico, страны НАТО усилили наблюдение за российскими ядерными вооружениями после 21 сентября, когда президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и пообещал использовать все средства для защиты России, напомнив, что у страны есть ядерное оружие.

Москва не раз отвергала возможность использования ядерного оружия на Украине. Представитель президента Дмитрий Песков указывал, что условия применения Москвой ядерного оружия прописаны в доктрине, посвященной основам государственной политики в области ядерного сдерживания. Одно из них — угроза существованию государства. Российский МИД настаивает, что страна никому не угрожает, в то же время власти заявляют о «ядерном шантаже» со стороны других государств.

7 октября президент США Джо Байден заявил о самом высоком со времен Карибского кризиса риске "ядерного Армагеддона". Несколько дней спустя он назвал безответственными слова Путина о ядерном оружии, но усомнился в том, что Россия применит его на Украине. В Пентагоне также не увидели признаков готовности Москвы к такому шагу, но осудили «бряцание ядерным оружием» со стороны России.