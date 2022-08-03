МИД счел нечистоплотными обвинения о применении Россией ядерного оружия
Ни один из гипотетических сценариев применения Россией ядерного оружия не имеет отношения к ситуации на Украине, а обвинения в этом в адрес российского руководства нечистоплотны. Об этом заявил начальник отдела департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИДа Александр Трофимов во время своего выступления на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН. Трансляцию вела пресс-служба ООН.
«Интерпретация высказываний руководства России как угрозы применения ядерного оружия на Украине является нечистоплотной и не выдерживает никакой критики, если обратиться к первоисточнику», — сказал Трофимов.
Он отметил, что Россия «неукоснительно» выполняет взятые на себя обязательства в рамках Будапештского меморандума, в том числе обязательства не применять и угрожать применением ядерного оружия. «Оно [обязательство. — РБК] выполняется применительно к Украине в полном объеме, в том числе в последние месяцы», — добавил Трофимов.
Дипломат подчеркнул, что Москва допускает применение ядерного оружия только «в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения либо в ответ на агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства». «Ни один из этих гипотетических сценариев не имеет отношения к ситуации на Украине», — заметил Трофимов.
В своем обращении на той же конференции президент России Владимир Путин заявлял, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. Он также подчеркнул важность Договора о нераспространении ядерного оружия и отметил, что Россия выполняет свои обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений.
Об угрозах ядерной войны на фоне событий на Украине заявляли и в России, и на Западе. Глава МИД Сергей Лавров называл такие риски «существенными». Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев говорил, что накачивание Украины оружием создает риски открытого столкновения с НАТО, которое может перерасти в ядерную войну.
В Пентагоне называли риторику о возможности ядерной войны «опасной», а в Белом доме предложили сократить число высказываний на эту тему.