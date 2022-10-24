США, Британия и Франция отвергли данные России о «грязной бомбе» у Киева

Данные о намерении Украины совершить на своей территории «провокацию с «грязной бомбой» — «откровенно ложные», заключили в Вашингтоне, Париже и Лондоне. Главы МИД этих стран сочли информацию предлогом для эскалации на Украине

Энтони Блинкен (Фото: Drew Angerer / Getty Images News)

Правительства США, Великобритании и Франции не доверяют информации России о намерении Украины применять «грязную бомбу» на своей территории. Об этом говорится в совместном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, глав МИД Франции Катрин Колонны и МИД Великобритании Джеймс Клеверли, заявление опубликовано Госдепартаментом США.

«Наши страны ясно дали понять, что мы все отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на своей собственной территории. Мир раскусит любую попытку использовать это утверждение в качестве предлога для эскалации», — предупредили министры.

Украина получит получать поддержку суверенитета и территориальной целостности «столько, сколько потребуется», заверили главы внешнеполитических ведомств трех государств.

Информацию о планах Украины применить «грязную бомбу» (либо маломощный ядерный заряд) распространило утром 23 октября государственное агентство «РИА Новости» со ссылкой на «заслуживающие доверия источники в разных странах». Власти Украины намереваются после удара по украинской территории обвинить в произошедшем Россию, после чего будет запущена «мощная антироссийская компания» для «подрыва доверия» к России, говорилось в публикации. Госагентство утверждало, что работа по созданию «грязной бомбы» находится на финальном этапе, а украинские власти ведут негласные переговоры с британским правительством для получения деталей ядерного оружия.

В течение того же дня, 23 октября, российский министр обороны Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с коллегами из США, Великобритании, Франции и Турции, трем последним он выразил опасения о возможной провокации со стороны Киева. Опасения касательно «грязной бомбы» в сообщении российского ведомства по итогам разговора с американской стороной не упоминаются.

Власти Украины обвинения отвергли. В МИДе подчеркнули, что Киев не обладает таким типом вооружения, не планирует приобретать и использовать. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал информацию о подготовке провокации с «грязной бомбой» являются «абсолютным и совершенно предсказуемым абсурдом». Министр обороны Алексей Резников отметил в Twitter, что для Киева «отвратительна мысль» о «грязной бомбе», после чего пригласил на Украину мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ.

