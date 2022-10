Трамп призвал ладить с Россией из-за ее «1332 чертовых боеголовок»

Чем жестче и подлее иностранный лидер, тем легче с ним было выстроить хорошие отношения, говорил Трамп в интервью, опубликованных CNN. Экс-президент призвал к хорошим отношениям с Москвой, указав на российский ядерный потенциал

Дональд Трамп (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Расследование ФБР о вмешательстве России в избирательную кампанию в США разрушило шансы на улучшение отношений между двумя странами, а отношения с Москвой должны быть хорошими, заявил экс-президент США Дональд Трамп, передает CNN. Об этом бывший глава государства рассказал в аудиокниге The Trump Tapes, в которой собраны восемь часов интервью экс-президента редактору The Washington Post Бобу Вудворду c 2016 по 2020 год.

«Я старался наладить отношения с Россией, Китаем и всеми остальными <...>. Ладить с Россией — это хорошо, а не плохо, верно? Особенно потому, что у них 1332 ядерных чертовых боеголовки», — сказал он.

Трамп добавил, что ему нравится президент России Владимир Путин. По словам экс-президента США, чем «жестче и подлее» иностранный лидер, тем лучше у него с ним складывались отношения.

Противники Трампа в годы президентства неоднократно обвиняли его в сговоре с Россией. В частности, речь шла о попытке российского вмешательства в выборы президента США в 2016 году, чтобы повлиять на результат голосования и добиться победы республиканца.

Трамп и прежде говорил, что обвинения в его связях с Россией осложняли ему деятельность на посту президента. Из всех стран мира больше сложностей доставила не Россия, КНДР, Иран или Китай, а США, указал он. «У нас есть тут сумасшедшие, которые создают фейки о «России, России, России — все выдуманное, все сфабрикованное», — считает экс-президент США.

Американская разведка в 2017 году заявила «с высокой долей уверенности», что Путин поручил вмешаться в выборы президента США. Кремль счел содержащиеся в докладе обвинения неподкрепленными. Путин говорил, что обвинения в адрес Трампа являются поводом для введения санкций против России. Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера подтвердило вмешательство в выборы, но не нашло связей между Россией и предвыборным штабом Трампа.