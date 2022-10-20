Трамп призвал ладить с Россией из-за ее «1332 чертовых боеголовок»
Расследование ФБР о вмешательстве России в избирательную кампанию в США разрушило шансы на улучшение отношений между двумя странами, а отношения с Москвой должны быть хорошими, заявил экс-президент США Дональд Трамп, передает CNN. Об этом бывший глава государства рассказал в аудиокниге The Trump Tapes, в которой собраны восемь часов интервью экс-президента редактору The Washington Post Бобу Вудворду c 2016 по 2020 год.
«Я старался наладить отношения с Россией, Китаем и всеми остальными <...>. Ладить с Россией — это хорошо, а не плохо, верно? Особенно потому, что у них 1332 ядерных чертовых боеголовки», — сказал он.
Трамп добавил, что ему нравится президент России Владимир Путин. По словам экс-президента США, чем «жестче и подлее» иностранный лидер, тем лучше у него с ним складывались отношения.
Трамп и прежде говорил, что обвинения в его связях с Россией осложняли ему деятельность на посту президента. Из всех стран мира больше сложностей доставила не Россия, КНДР, Иран или Китай, а США, указал он. «У нас есть тут сумасшедшие, которые создают фейки о «России, России, России — все выдуманное, все сфабрикованное», — считает экс-президент США.
Американская разведка в 2017 году заявила «с высокой долей уверенности», что Путин поручил вмешаться в выборы президента США. Кремль счел содержащиеся в докладе обвинения неподкрепленными. Путин говорил, что обвинения в адрес Трампа являются поводом для введения санкций против России. Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера подтвердило вмешательство в выборы, но не нашло связей между Россией и предвыборным штабом Трампа.