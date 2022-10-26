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Военная операция на Украине ,  

Путин заявил о планах Украины использовать «грязную бомбу»

Путин: Росии известно о планах Украины использовать «грязную бомбу»
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

России известно о планах Украины использовать для провокации «грязную бомбу», заявил президент Владимир Путин на встрече с главами спецслужб стран СНГ.

По словам главы государства, сначала США превратили Украину в «полигон для военно-биологических исследований», а теперь «накачивают» ее тяжелым вооружением.

Ранее о том, что Киев может устроить провокацию с применением «грязной бомбы», говорил министр обороны Сергей Шойгу. Он предупредил об этом иностранных коллег — министров обороны Турции, Индии, Китая, Франции и Великобритании.

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что обсуждал с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом «ложные обвинения России в подготовке Украины к использованию «грязной бомбы». Он поговорил на эту тему и с украинским министром обороны Алексеем Резниковым, которому сказал, что Вашингтон «отвергает публичные ложные обвинения России в отношении Украины».

Представитель президента Дмитрий Песков заявил, что западные страны могут не верить в возможность использования на Украине такого оружия, но «угроза налицо». Он назвал несерьезным подход Пентагона к поступившей информации.

Материал дополняется.

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