Киев отверг обвинения в планах применить «грязную бомбу»

Украина не имеет «ядерной бомбы» и не намеревается ее получать, сообщения об этом абсурдны, заявили в МИД страны. Ранее о планах «провокации с «грязной бомбой» сообщило «РИА Новости», Шойгу связался с Британией, Францией и Турцией

Дмитрий Кулеба (Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters)

Утверждения о наличии у Украины планов применить «грязную бомбу» являются абсурдными и опасными, Киев привержен Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил в Twitter глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

«У нас нет никаких «грязных бомб» и не планируем их иметь. Во-вторых, россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами», — написал министр.

Детонация «грязной бомбы» представляет собой один из видов атаки с применением радиоактивного материала, например, подрыв установки невоенного назначения.

Данные о возможном применении Украиной «грязной бомбы» (либо маломощного ядерного заряда) распространило утром 23 октября государственное агентство «РИА Новости» со ссылкой на «заслуживающие доверия источники в разных странах». В материале говорилось, что власти Украины планируют после удара по украинской территории обвинить в произошедшем Россию, после чего будет запущена «мощная антироссийская компания», которая будет нацелена на «подрыв доверия» к России. Как утверждало госагентство, работы по созданию «грязной бомбы» находятся в завершающей стадии, а Киев ведет негласный диалог с Лондоном по получению компонентом ядерного оружия.

Днем 23 октября российский министр обороны Сергей Шойгу обсудил данные о «грязной бомбе» с тремя коллегами: из Турции Хулуси Акаром, Франции Себастьяном Лекорню и Великобритании Беном Уоллесом. Глава Минобороны России также побеседовал с главой Пентагона Ллойдом Остином, однако опасения касательно «ядерной бомбы» в сообщении ведомства по итогам разговора не упоминаются.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил порталу Liga.net, что данные о подготовке провокации с «грязной бомбой» являются «абсолютным и совершенно предсказуемым абсурдом».

