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Путин напомнил о прецеденте, когда США применили ядерное оружие

Президент напомнил об атомных бомбардировках, выступая в Кремле на церемонии подписания договоров о вхождении в Россию новых субъектов. Ранее он заявил, что предупреждение о готовности защищать страну любыми средствами «не блеф»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: РБК)

Президент Владимир Путин заявил, что США создали прецедент применения атомного оружия, когда в 1945 году разбомбили японские города Хиросима и Нагасаки.

Путин заявил об этом в Кремле на собрании по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

«США единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки», — сказал Путин.

«Кстати говоря, создали прецедент», — уточнил президент.

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Он также напомнил о бомбежках авиацией США и Великобритании во время Второй мировой войны немецких городов Дрезден, Гамбург, Кельн.

«Это было сделано демонстративно, без всякой военной необходимости», — уточнил Путин.

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Все это было сделано для того, считает президент, чтобы запугать народы России и мира.

Путин подписал договор о вхождении новых территорий в состав России
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Владимир Путин, Владимир Сальдо, Евгений Балицкий,&nbsp;Леонид Пасечник и&nbsp;Денис Пушилин. &nbsp;

По окончании речи началась церемония подписания договоров о вхождении в состав России Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей.

В своей речи президент также заявил, что Украина должна немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. «Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров», — сказал президент. «Мы к этому готовы — об этом не раз было сказано», — добавил Путин.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. Голосование завершилось 27 сентября в 16:00. Еще 21 сентября, в день объявления частичной мобилизации в России, Путин заявил, что Россия поддержит «решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей».

После подписания договоров о вхождении их должны ратифицировать Госдума, Совет Федерации и подписать президент Владимир Путин.

21 сентября, объявляя о частичной мобилизации в России, Путин заявил о «ядерном шантаже», к которому прибегают страны Запада. «Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами», — заявил тогда президент.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Владимир Путин вхождение в состав России Кремль договоры

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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