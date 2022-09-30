Путин напомнил о прецеденте, когда США применили ядерное оружие
Президент Владимир Путин заявил, что США создали прецедент применения атомного оружия, когда в 1945 году разбомбили японские города Хиросима и Нагасаки.
Путин заявил об этом в Кремле на собрании по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
«США единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки», — сказал Путин.
«Кстати говоря, создали прецедент», — уточнил президент.
Он также напомнил о бомбежках авиацией США и Великобритании во время Второй мировой войны немецких городов Дрезден, Гамбург, Кельн.
«Это было сделано демонстративно, без всякой военной необходимости», — уточнил Путин.
Все это было сделано для того, считает президент, чтобы запугать народы России и мира.
По окончании речи началась церемония подписания договоров о вхождении в состав России Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей.
В своей речи президент также заявил, что Украина должна немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. «Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров», — сказал президент. «Мы к этому готовы — об этом не раз было сказано», — добавил Путин.
Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. Голосование завершилось 27 сентября в 16:00. Еще 21 сентября, в день объявления частичной мобилизации в России, Путин заявил, что Россия поддержит «решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей».
После подписания договоров о вхождении их должны ратифицировать Госдума, Совет Федерации и подписать президент Владимир Путин.
21 сентября, объявляя о частичной мобилизации в России, Путин заявил о «ядерном шантаже», к которому прибегают страны Запада. «Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами», — заявил тогда президент.