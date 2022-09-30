Путин напомнил о прецеденте, когда США применили ядерное оружие

Президент напомнил об атомных бомбардировках, выступая в Кремле на церемонии подписания договоров о вхождении в Россию новых субъектов. Ранее он заявил, что предупреждение о готовности защищать страну любыми средствами «не блеф»

Владимир Путин (Фото: РБК)

Президент Владимир Путин заявил, что США создали прецедент применения атомного оружия, когда в 1945 году разбомбили японские города Хиросима и Нагасаки.

Путин заявил об этом в Кремле на собрании по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

«США единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки», — сказал Путин.

«Кстати говоря, создали прецедент», — уточнил президент.

Video

Он также напомнил о бомбежках авиацией США и Великобритании во время Второй мировой войны немецких городов Дрезден, Гамбург, Кельн.

«Это было сделано демонстративно, без всякой военной необходимости», — уточнил Путин.

Читайте на РБК Pro Pro Почему бокал вина — плохой способ избавиться от стресса Почему бокал вина — плохой способ избавиться от стресса Статьи Pro Креативная экономика на подъеме. Что нужно знать об этом инвестору Креативная экономика на подъеме. Что нужно знать об этом инвестору Статьи Pro Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда Статьи Pro Как сохранить деньги, когда рынок рушится: советы экономистов Как сохранить деньги, когда рынок рушится: советы экономистов Прогнозы Pro Какие вопросы задать соискателям на позиции курьера и фасовщика Какие вопросы задать соискателям на позиции курьера и фасовщика Инструкции Pro Без лишних переживаний: практические приемы по управлению стрессом Без лишних переживаний: практические приемы по управлению стрессом Инструкции Pro Кризис середины карьеры. Три сценария, когда что-то пошло не так Кризис середины карьеры. Три сценария, когда что-то пошло не так Статьи Pro Увольнение по соглашению сторон: почему этот способ стал опасным Увольнение по соглашению сторон: почему этот способ стал опасным Инструкции

Все это было сделано для того, считает президент, чтобы запугать народы России и мира.

По окончании речи началась церемония подписания договоров о вхождении в состав России Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей.

В своей речи президент также заявил, что Украина должна немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. «Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров», — сказал президент. «Мы к этому готовы — об этом не раз было сказано», — добавил Путин.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. Голосование завершилось 27 сентября в 16:00. Еще 21 сентября, в день объявления частичной мобилизации в России, Путин заявил, что Россия поддержит «решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей».

После подписания договоров о вхождении их должны ратифицировать Госдума, Совет Федерации и подписать президент Владимир Путин.

21 сентября, объявляя о частичной мобилизации в России, Путин заявил о «ядерном шантаже», к которому прибегают страны Запада. «Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами», — заявил тогда президент.