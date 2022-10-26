Путин провел «тренировку» ответного массированного ядерного удара
Под руководством президента России Владимира Путина прошла тренировка по нанесению ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.
«Проводится тренировка по управлению Вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника», — заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе учений.
Кремль сообщил, что тренировка с участием наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания завершилась. В ходе нее по полигону Кура на Камчатке были запущены баллистические ракеты «Ярс» и «Синева».
РС-24 «Ярс» — стратегический ракетный комплекс с межконтитентальной баллистической ракетой, является модификацией ракетного комплекса «Тополь-М». Р-29РМУ2 «Синева» — российская трехступенчатая жидкостная баллистическая ракета третьего поколения. Такие ракеты размещаются на стратегических атомных подлодках проекта 667БДРМ «Дельфин».
«По полигону Кура на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с государственного испытательного космодрома Плесецк и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря. К осуществлению задач также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования», — говорится на сайте Кремля. На учениях проверили уровень подготовленности органов военного управления, навыки работы руководящего и оперативного состава.
Кремль заявил, что все ракеты достигли целей и подтвердили характеристики, задачи выполнены в полном объеме.
Пресс-секретарь Пентагона Пат Райдер накануне сообщил, что Россия оповещала США о планах провести учения стратегических ядерных сил «Гром», они проводятся ежегодно. Он добавил, что у Вашингтона нет каких-либо свидетельств того, что Москва готовится применить ядерное оружие.
В прошлый раз учения сил стратегического сдерживания проводились 19 февраля. За ходом учений наблюдал президент России Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
С 17 по 30 октября ВВС 14 стран-участниц НАТО проводят учения по отработке ядерного сдерживания Steadfast Noon. В них задействованы до 60 самолетов, маневры проходят над Бельгией Великобританией и Северным морем.