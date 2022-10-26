Путин провел «тренировку» ответного массированного ядерного удара

Шойгу: под руководством Путина прошла тренировка по нанесению ответного ядерного удара

В рамках учений были запущены межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» и баллистическая ракета подводных лодок «Синева». Ракеты достигли целей, задачи тренировки выполнены, заявил Кремль

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Под руководством президента России Владимира Путина прошла тренировка по нанесению ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.

«Проводится тренировка по управлению Вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника», — заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе учений.

Кремль сообщил, что тренировка с участием наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания завершилась. В ходе нее по полигону Кура на Камчатке были запущены баллистические ракеты «Ярс» и «Синева».

РС-24 «Ярс» — стратегический ракетный комплекс с межконтитентальной баллистической ракетой, является модификацией ракетного комплекса «Тополь-М». Р-29РМУ2 «Синева» — российская трехступенчатая жидкостная баллистическая ракета третьего поколения. Такие ракеты размещаются на стратегических атомных подлодках проекта 667БДРМ «Дельфин».

«По полигону Кура на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с государственного испытательного космодрома Плесецк и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря. К осуществлению задач также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования», — говорится на сайте Кремля. На учениях проверили уровень подготовленности органов военного управления, навыки работы руководящего и оперативного состава.

Россия уведомила США о планах провести учения стратегических сил «Гром» Политика

Кремль заявил, что все ракеты достигли целей и подтвердили характеристики, задачи выполнены в полном объеме.

Пресс-секретарь Пентагона Пат Райдер накануне сообщил, что Россия оповещала США о планах провести учения стратегических ядерных сил «Гром», они проводятся ежегодно. Он добавил, что у Вашингтона нет каких-либо свидетельств того, что Москва готовится применить ядерное оружие.

В прошлый раз учения сил стратегического сдерживания проводились 19 февраля. За ходом учений наблюдал президент России Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

С 17 по 30 октября ВВС 14 стран-участниц НАТО проводят учения по отработке ядерного сдерживания Steadfast Noon. В них задействованы до 60 самолетов, маневры проходят над Бельгией Великобританией и Северным морем.

