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Военная операция на Украине ,  
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Путин пообещал использовать все средства для защиты России

Запад прямо говорит о распаде России, поступают угрозы применения ядерного оружия, сказал Путин. Он указал на наличие аналогичного вооружения, пообещал использовать для защиты все средства и подчеркнул, что «это не блеф»

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США и Великобритания подталкивают к переносу боев на российскую территорию, применяется «ядерный шантаж», но территориальная целостность страны будет защищена всеми имеющимися средствами. Об этом заявил президент Владимир Путин в своем обращении к россиянам.

По словам главы государства, НАТО «ведет разведку» по всему российскому югу, западные страны открыто говорят о необходимости поражения России на поле боя. Путин указал, что Россия также обладает ядерным оружием.

«Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами», — заявил президент.

Западные страны десятилетиями «взращивали ненависть» к России, используя Украину в качестве плацдарма для действия против нее, сказал Путин. Киев заявил о своих притязаниях на ядерное оружие, отказался от мирного решения конфликта, отметил он.

«Цель этого Запада — ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну. Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России, что она должна распасться на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей», — заявил Путин.

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США ранее неоднократно отказывались поставлять на Украину дальнобойное оружие, которое могло бы использоваться для ударов по российской территории. «Есть определенные вещи, которые президент [США Джо Байден] не готов передавать. К ним относятся ракеты большой дальности ATACMS, дальность которых составляет 300 км», — говорили в Белом доме. Власти США отмечали, что поддержка в адрес Украины не должна привести к эскалации и перерастанию конфликта в третью мировую войну.

Российская сторона регулярно критикует поставки западными странами вооружения на Украину. МИД называл передачу дальнобойного оружия «красной чертой», после чего США станут стороной конфликта. «Мы оставляем за собой право защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами», — подчеркнула представитель ведомства Мария Захарова.

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Источники Politico в Белом доме отмечали, что США не возражают против ударов украинской армии по Крыму. «Конечно, мы не выбираем цели и все [оружие], что мы предоставили, предназначено для целей самообороны. Любая цель, которую они [ВСУ] решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению является самообороной», — пояснил неназванный собеседник газеты.

Крым присоединился к России в 2014 году на основании референдума, проведенного при участии российских военных. Украина, США и большинство других стран мира не признали результатов голосования. Путин говорил, что вопрос территориальной принадлежности закрыт. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в конце августа, что страна намерена вернуть Крым «любыми средствами», которые сочтет правильными.

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Владимир Путин Украина США ядерное оружие

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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