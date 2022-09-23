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Глава МИД Венгрии пообещал «не гнаться» за новыми санкциями против России

Глава МИД Венгрии: Будапешт не видит причин «гнаться» за новыми санкциями против Москвы
Венгрия примет участие в обсуждении новых санкций, но не поддержит очередные ограничения против энергетического сектора, поскольку они навредят стране, заявил глава МИДа
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Petr David Josek / AP)

Венгрия выступает против введения новых санкций Евросоюза против России в области энергетики и считает это «четкой красной линией», заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Наша позиция предельно ясна. Мы не видим никаких рациональных причин гнаться за новым пакетом санкций, особенно если речь идет об энергетике», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). Министр подчеркнул, что венгерские власти не хотят заставлять народ платить за конфликт на Украине, к которому страна не причастна.

По словам Сийярто, если речь будет идти о проекте новых санкций, Венгрия примет участие в обсуждениях, но не даст согласия «ни на что, что будет противоречить нашим национальным интересам».

Орбан призвал отменить санкции против России для восстановления экономики
Политика
Виктор Орбан

20 сентября глава венгерского МИДа призвал ЕС не вводить очередной, восьмой пакет санкций против России из-за боевых действий на Украине, поскольку новые меры «приведут только к дальнейшему обострению кризиса энергоснабжения». Венгерский премьер Виктор Орбан в свою очередь считает, что уже действующие меры должны быть отменены: по его словам, в таком случае европейская экономика могла бы восстановиться и избежать рецессии.

Евросоюз обсуждает очередной раунд санкций на фоне референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, контролируемых Москвой территорий Херсонской и Запорожской областей Украины, а также объявленной российскими властями частичной мобилизации. По данным Politico, Bloomberg и Reuters, речь может идти о введении предельной цены на российскую нефть, ужесточении ограничений на экспорт высокотехнологичных товаров и дальнейших ограничении на поставки в Россию предметов роскоши. Со слов главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, под ограничения попадут физические лица и технологический сектор.

Сийярто неоднократно говорил, что Будапешт не желает вести разговор о каких-либо санкциях против России, затрагивающих энергоресурсы. По мнению министра, Европа будет зависеть от них до тех пор, пока невозможно «перевозить природный газ в поезде или в рюкзаке». В начале сентября глава МИДа заявил, что Будапешт покупает газ у Москвы не по политическим причинам, а «потому, что такова реальность региона». Страна не может обойтись без российских энергоресурсов, считает он.

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