Глава МИД Венгрии пообещал «не гнаться» за новыми санкциями против России

Венгрия примет участие в обсуждении новых санкций, но не поддержит очередные ограничения против энергетического сектора, поскольку они навредят стране, заявил глава МИДа

Петер Сийярто (Фото: Petr David Josek / AP)

Венгрия выступает против введения новых санкций Евросоюза против России в области энергетики и считает это «четкой красной линией», заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Наша позиция предельно ясна. Мы не видим никаких рациональных причин гнаться за новым пакетом санкций, особенно если речь идет об энергетике», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). Министр подчеркнул, что венгерские власти не хотят заставлять народ платить за конфликт на Украине, к которому страна не причастна.

По словам Сийярто, если речь будет идти о проекте новых санкций, Венгрия примет участие в обсуждениях, но не даст согласия «ни на что, что будет противоречить нашим национальным интересам».

20 сентября глава венгерского МИДа призвал ЕС не вводить очередной, восьмой пакет санкций против России из-за боевых действий на Украине, поскольку новые меры «приведут только к дальнейшему обострению кризиса энергоснабжения». Венгерский премьер Виктор Орбан в свою очередь считает, что уже действующие меры должны быть отменены: по его словам, в таком случае европейская экономика могла бы восстановиться и избежать рецессии.

Евросоюз обсуждает очередной раунд санкций на фоне референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, контролируемых Москвой территорий Херсонской и Запорожской областей Украины, а также объявленной российскими властями частичной мобилизации. По данным Politico, Bloomberg и Reuters, речь может идти о введении предельной цены на российскую нефть, ужесточении ограничений на экспорт высокотехнологичных товаров и дальнейших ограничении на поставки в Россию предметов роскоши. Со слов главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, под ограничения попадут физические лица и технологический сектор.

Сийярто неоднократно говорил, что Будапешт не желает вести разговор о каких-либо санкциях против России, затрагивающих энергоресурсы. По мнению министра, Европа будет зависеть от них до тех пор, пока невозможно «перевозить природный газ в поезде или в рюкзаке». В начале сентября глава МИДа заявил, что Будапешт покупает газ у Москвы не по политическим причинам, а «потому, что такова реальность региона». Страна не может обойтись без российских энергоресурсов, считает он.