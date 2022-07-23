Украинский МИД обвинил премьера Венгрии Орбана в «российской пропаганде»
Заявления венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что введенные санкции против России не действуют, являются «классическим примером российской пропаганды». Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, передает «РБК Украина».
«Слова о том, что санкции не пошатнули Россию, — классический пример российской пропаганды. Санкции эффективны, они существенно уменьшили способность российской военной машины вести войну против Украины», — подчеркнул он.
Николенко также осудил Орбана за призыв прекратить поставлять оружие Украине, потому что это якобы не поможет победить Россию. «Предоставление Украине оружия спасает жизни украинцев. Если бы санкции и оружие были неэффективны, в Кремле не задействовали бы огромные ресурсы для их дискредитации, не пытались бы их остановить», — отметил представитель МИД Украины.
23 июля Орбан заявил, что Европе необходима новая стратегия в украинском конфликте, так как введенные санкции против России малоэффективны. «Необходима новая стратегия, которая должна сосредоточиться на мирных переговорах и выработке хорошего мирного предложения <…> вместо победы в войне», — сказал он.
В то же время, по его словам, в ходе военных действий на Украине погибли 86 венгров, поэтому нельзя допустить, чтобы Венгрия была втянута в конфликт. Орбан также полагает, что конфликт может разрешиться только при диалоге Москвы и Вашингтона.
После начала военной операции России на Украине Венгрия осудила Москву, но в то же время запретила поставлять Украине западное оружие через свою территорию. Глава венгерского дипведомства Петер Сийярто объяснял это стремлением не подвергать опасности венгров, которые проживают в западных украинских регионах.
С конца мая в Венгрии действует чрезвычайное положение. 14 июля министр обороны Кристоф Салаи-Бобровнички поручил усилить боеготовность войск, связав это решение с боевыми действиями на Украине и проблемами с миграцией. Он подчеркнул, что, несмотря на гарантии НАТО, Венгрия не может ждать защиты со стороны и должна сама обеспечить свою безопасность.