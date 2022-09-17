Орбан упрекнул ЕС за санкции «энергетических карликов» против России

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Близкие к России европейские страны страдают от санкций, которые вводит Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи с сербским президентом Александром Вучичем, передает Kormany.

«Проводить санкционную политику легко из Парижа, Брюсселя, Мадрида, а может быть, даже из Берлина. Однако мы ближе к санкционной стране <...> Эти санкции наносят нам очень серьезный ущерб, они плохи, болезненны для нас, стоят больших денег и грозят стереть немалую часть наших успехов, которых мы добились за последние годы», — сказал он.

Орбан указал, что санкции Евросоюза против России ввергают Венгрию во все более серьезный экономический кризис. Он отметил, что раньше сильные вводили ограничения против слабого, а теперь «европейцы, энергетические карлики, вводят санкции против энергетического гиганта».

Главы Венгрии и Сербии, которые поддерживают хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, не раз выступали против антироссийских санкций, особенно в части ограничений на импорт нефти и газа.

Венгрия выступила против решения Евросоюза сократить потребление газа на 15% этой зимой. Глава МИД страны Петер Сийярто обвинял лидеров ЕС в катастрофической ситуации из-за последствий вооруженного конфликта на Украине. В свою очередь спикер венгерского парламента Ласло Кёвер назвалассоциацию европейских стран проигравшей стороной в нем.



На фоне продолжительного отказа Венгрии от санкций против России министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек допустил, что страна может выйти из ЕС из-за отличной от других стран позиции.

Bloomberg узнал, что 18 сентября Еврокомиссия может порекомендовать сократить финансирование кабинета Орбана. По данным издания ЕК провела проверку правительства страны из-за возможного подрыва финансовых интересов ЕС.