Орбан заявил о восстановлении экономики ЕС в случае снятия санкций

В случае отмены антироссийских санкций, европейская экономика могла бы восстановиться и избежать рецессии. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит газета Magyar Nemzet.

«Если бы санкции сняли, цены сразу упали бы вдвое, инфляция тоже снизилась бы. Без санкций экономика Европы восстановилась бы и могла бы избежать надвигающейся рецессии», — сказал он.

Орбан отметил, что когда в начале лета «евробюрократы» вводили санкции, они обещали, что ограничения ударят по российской экономике. «С тех пор стало ясно, что введенные санкции наносят больший ущерб Европе, чем России», — отметил венгерский премьер.

Европейские страны наряду с США начали вводить санкции из-за специальной военной операции России на Украине, которая продолжается с 24 февраля текущего года. Западные страны ввели несколько пакетов санкций, ограничения коснулись российских энергоресурсов (нефть и уголь), финансовой системы, а ряда физических и юридических лиц.

В начале сентября cтраны G7 (США, Великобритания, Канада, Япония, Франция, Германия и Италия) договорились ввести потолок цен на российскую нефть с целью снизить доходы России и ее способности финансировать боевые действия на Украине. Потолок цен еще не определен, ожидается, что он будет установлен к декабрю, когда вступят ограничения ЕС на закупки российской нефти.

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Утром 21 сентября президент Владимир Путин объявил о начале в России частичной мобилизации, а также о планах присоединения ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей в состав России после того, как там пройдут референдумы. В ответ глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель анонсировал новые санкции. По данным Politico, они коснутся запрета на импорт российских брилиантов.