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Боррель призвал Европу «потерпеть» и указал на потери России от санкций

Европа должна проявить стратегическое терпение, чтобы дождаться полного проявления последствий санкций для России, заявил Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Stephanie Lecocq / AP)

Последствия санкций для России могут быть не слишком заметны на данный момент, однако в долгосрочной перспективе они докажут свою эффективность, так что Европа должна проявить стратегическое терпение, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем блоге на сайте ЕС.

«У нас нет другого выбора. Позволить России одержать верх означало бы позволить ей разрушить наши демократии и саму основу международного миропорядка, основанного на правилах», — написал он.

Боррель отмечает, что некоторые последствия санкций заметны уже сейчас, но в полной мере они будут видны в долгосрочной перспективе. В частности, по его словам, запрет на поставки полупроводников в Россию ограничивает производство в стране высокоточных ракет. Политик отметил, что это имеет решающее значение в боевых действиях на Украине. В среднесрочной перспективе благодаря санкциям Россия окажется в научной, экономической и технологической изоляции, считает Боррель.

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Фото:ATPImages / Getty Images AsiaPac

Ранее Боррель говорил, что отказ от российских энергоносителей, к чему стремится Европа, создает серьезные трудности для стран ЕС, однако это «цена, которую мы должны заплатить за защиту нашей демократии и международного права, и мы принимаем необходимые меры для солидарного решения этих проблем».

Он отмечал, что российская сторона просчиталась, думая, что ЕС не посмеет вводить серьезные санкции из-за зависимости от ее энергоресурсов. Кроме того, Боррель сказал, что Россия в сфере технологий больше зависит от США и Европы, чем от Китая.

С конца февраля, после начала военной операции на Украине, ЕС ввел против России шесть пакетов санкций, включая частичное эмбарго на поставки нефти, заморозку активов Центрального банка, запрет на совершение финансовых операций, секторальные ограничения, а также личные санкции против политической элиты и бизнесменов.

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Российские власти считают санкции Запада нелегитимными. Президент Владимир Путин называл их «безумными и бездумными» и говорил также, что только прямые потери Евросоюза «от санкционной лихорадки» на предстоящий год могут превысить $400 млрд. «Такова цена решений, оторванных от реалий и принятых вопреки здравому смыслу», — заявлял Путин.

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Теги
Полина Мартынова
санкции Жозеп Боррель последствия
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