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Война санкций ,  
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Боррель анонсировал введение «скорых» новых санкций против России

Глава дипломатии ЕС Боррель: новые санкции против России будут введены «как можно скорее»
Глава евродипломатии подчеркнул, что новые санкции будут как индивидуальными, так и секторальными
Фото: Пресс-служба представительства ЕС / РИА Новости
Фото: Пресс-служба представительства ЕС / РИА Новости

Страны Евросоюза как можно скорее введут новые санкции против России из-за планируемого проведения референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Reuters.

«Дополнительные ограничительные меры против России будут введены незамедлительно, как можно скорее в координации с нашими партнерами, — сказал Борелль. — <…> Мы продолжим поддерживать усилия Украины путем поставок военной техники, насколько это потребуется».

Он уточнил, что новые санкции будут как индивидуальными, так и секторальными. Дипломат не стал уточнять, о каких именно санкциях идет речь, отметив, что сегодня было принято только политическое решение.

Республики Донбасса, а также власти подконтрольных российским военным территорий Херсонской и Запорожской областей объявили о намерении провести референдумы о вхождении в состав России 19 сентября.

21 сентября Владимир Путин объявил, что Россия поддержит «решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей».

Ранее о том, что в течение нескольких дней Еврокомиссия начнет консультации с представителями стран ЕС по новому пакету санкций против России, сообщало издание Politico. По словам собеседников издания, среди списка предлагаемых мер будет ограничение цен на российскую нефть, которое сейчас обсуждается в G7, а также расширение списка санкций против российских физических лиц, запрет на импорт российских бриллиантов и других предметов роскоши.

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Европейские страны наряду с США начали вводить санкции из-за специальной военной операции России на Украине, которая продолжается с 24 февраля текущего года. Западные страны ввели несколько пакетов санкций, ограничения коснулись российских компаний, энергоресурсов (нефть и уголь), финансовой системы, а также ряда физических и юридических лиц.

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Россия неоднократно критиковала западные санкции и называла их незаконными. Президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума в начале сентября заявил, что «санкционная лихорадка Запада» несет угрозу для всего мира.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
санкции Жозеп Боррель ЕС Россия
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