В Чехии заявили о Венгрии «на краю пропасти» и допустили ее выход из ЕС

Министр по европейским делам Микулаш Бек подчеркнул, что Будапешт по многим вопросам не согласен с Брюсселем и на этом фоне «подошел к краю пропасти». Теперь ему нужно решить, прыгать или нет, отметил он

Позиция Венгрии по различным вопросам, в том числе по санкциям в отношении России, часто отличается от позиции ЕС, заявил в интервью радиостанции Český rozhlas Plus министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек. Он допустил, что это может привести к выходу Венгрии из Евросоюза.

«В Европейском союзе переговоры часто бывают трудными <...>. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю какой-то пропасти, и теперь ей предстоит решить, вернуться ли назад или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я не хочу спекулировать», — заключил министр. Он добавил, что под «прыжком» подразумевается теоретический выход страны из ЕС.

Бек подчеркнул, что в ближайшие месяцы у него будет много работы по тому, чтобы сохранить Будапешт «в европейском русле» (Чехия сейчас председательствует в Совете ЕС).

Чешский министр также отметил, что положительным сигналом является то, что Венгрия временно отказалась от своего требования исключить из европейского санкционного списка трех российских бизнесменов — Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова. О просьбе Будапешта ранее на неделе сообщила газета Politico, сославшись на источники. По ее данным, это привело в ярость представителей ЕС. Позже издание написало, что Будапешт временно отказался от своего требования после переговоров с Чехией. Действие санкционного списка ЕС должно быть продлено до 15 сентября.

За последние годы Венгрия не раз оказывалась в оппозиции к Брюсселю, в том числе из-за принятого в стране закона об ограничении ЛГБТ-пропаганды и отзыве частоты у оппозиционной радиостанции. Последним поводом для разногласий стала санкционная политика ЕС в отношении России. Венгрия не поддержала ограничения, а также предупредила, что они прежде всего обернутся против стран-членов Евросоюза.

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«В конце концов Европа окажется на стороне проигравших в этой войне из-за экономических проблем. Мы бы рекомендовали остановить процесс санкций», — заявлял в июне старший советник венгерского премьер-министра Балаж Орбан.

В августе в том числе из-за Венгрии министры иностранных дел стран ЕС не смогли достичь консенсуса по запрету на выдачу виз для россиян. Вместо этого решено было обратиться к более мягкой мере — приостановке упрощенного визового режима. Также Будапешт выступает против санкций в отношении поставок нефти и газа из России. «Нет европейской безопасности поставок без российских источников энергии», — утверждал министр иностранных дел Петер Сийярто.