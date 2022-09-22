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Война санкций ,  
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США начали искать «гуру по санкциям» на фоне их ужесточения против России

Консультант должен будет помогать правительству избегать крупных экономических потрясений, которые могут быть вызваны вводимыми санкциями
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Министерство финансов США открыло вакансию «гуру по санкциям» — экономиста, который будет консультировать ведомство по вопросам влияния ограничительных мер на фискальную и денежно-кредитную политику, финансовые рынки и другие сферы, сообщил Bloomberg.

Консультант должен будет помогать правительству страны избегать крупных экономических потрясений, подобных тому, с которым столкнулся мировой рынок алюминия в 2018 году в связи с введением санкций против компаний, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской.

Среди требований, указанных в вакансии, — наличие высшего образования (достаточно степени бакалавра) и допуска к секретной информации. Зарплата составит $12,5 тыс., или 761,5 тыс. руб. по текущему курсу.

Кандидат, который успешно пройдет собеседование, возглавит группу экономического анализа санкций, недавно созданную в Минфине США. Ее сформировали после того, как администрация президента США проанализировала экономические санкции и выяснила, что за прошедшие 20 лет их число выросло на 933%.

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«Чего мы не хотим, так это того, чтобы кто-то просто печатал 460-страничные академические труды. Это будет гораздо более целенаправленный и практичный подход к решениям», — сказал советник замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Алекс Паретс.

Как пишет Bloomberg, власти США сталкиваются с критикой, что санкции слишком часто используются в качестве политического инструмента, что ими сложно управлять и их «практически невозможно отменить», после того как они вступят в силу. В результате бизнесу становится труднее получить лицензии, и частные компании решают «просто держаться подальше от любой юрисдикции, где есть риск санкций». И это касается даже ряда случаев, когда политика США «требует определенного участия бизнеса, например по гуманитарным или другим причинам», отмечает агентство. Чиновники из Минфина США считают, что работа нового специалиста поможет снять некоторые из этих опасений.

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США неоднократно вводили санкции против России. В этом году они ужесточили ограничения в ответ на признание Москвой ДНР и ЛНР и на спецоперацию на Украине. Россия эти санкции считает незаконными.

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санкции вакансия США
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