В Запорожской области заявили о поставках Украине электроэнергии с ЗАЭС

После срабатывания автоматической системы безопасности Запорожская АЭС впервые в истории отключилась от энергосетей Украины, сообщали в «Энергоатоме». Позже два энергоблока вновь были подключены к сетям

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Электроэнергия с пятого и шестого энергоблоков Запорожской АЭС поставляется и на подконтрольные России, и на подконтрольные Украине территории, заявил «РИА Новости» член Главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«Пятый и шестой энергоблоки в работе. Работают не на полную мощность. Электроэнергия поставляется по обе стороны Днепра», — сказал он.

25 августа власти Энергодара, где находится ЗАЭС, сообщили о срабатывании аварийной системы и переподключении станции из-за пожара на прилегающей территории, вызванного обстрелами со стороны ВСУ. В военно-гражданской администрации Запорожской области пояснили, что возгорание произошло на территории охранный зоны, что вызвало срабатывание автоматики и отключение двух энергоблоков. В результате происшествия Запорожская область временно осталась без электроснабжения.

В тот же день об отключении ЗАЭС от энергосистемы Украины сообщил украинский «Энергоатом», который формально продолжает управлять станцией. По версии компании, пожар произошел на золоотвалах Запорожской ТЭС, которая находится рядом с ЗАЭС.

Позже член совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил о возобновлении электроснабжения области, а глава администрации Энергодара Александр Волга опроверг полное отключение ЗАЭС. По его словам, произошла внештатная ситуация, которую предотвратила автоматическая система безопасности.

26 августа «Энергоатом» сообщил о подключении одного энергоблока к сетям Украины, 27 августа — еще одного.

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Запорожская АЭС с февраля находится под контролем российских войск, которые регулярно сообщают об обстрелах станции украинской стороной. Обеспокоенность ситуацией выражает ООН, которая выступает за скорейший визит на станцию специалистов Международного агентства по атомной энергии.

МИД России заявлял, что миссия МАГАТЭ была запланирована еще в начале июня, однако сорвалась из-за позиции Украины и Запада. Страны G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) называли присутствие российских военных препятствием для поездки экспертов МАГАТЭ и призывали Москву передать контроль над АЭС Киеву. Постпред России при ООН Василий Небензя выступил против этого, заявив о риске «чудовищных провокаций» со стороны Украины в случае вывода войск.

26 августа президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что получил от Москвы и Киева гарантии безопасности для миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Со слов главы французского МИДа Катрин Колонны, министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал воздержаться от действий, которые бы угрожали безопасности миссии.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что поездка может состояться в ближайшие несколько дней, первый заместитель российского постпреда в ООН Дмитрий Полянский ожидает ее в конце августа — начале сентября. The Wall Street Journal со ссылкой на участников переговоров писала, что поездка состоится на следующей неделе. Агентство Bloomberg называло датой визита экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС 5 сентября.