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Полянский назвал сроки возможного визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Постпред Полянский: миссия МАГАТЭ может прибыть на ЗАЭС в конце августа — начале сентября

Миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) может прибыть на Запорожскую атомную электростанцию для контроля ситуации на ней в конце августа-начале сентября, идет активная подготовка к этому, заявил в эфире «Соловьев Live» первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Сейчас есть все шансы, чтобы миссия состоялась. К чему она приведет — трудно сказать, я не уверен, что МАГАТЭ будет давать оценки, которые, может быть, кто-то от них ждет», — сказал первый зампостпреда.

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В эфире телеканала «Россия 24» Полянский также указал, что визита можно ожидать «в ближайшее время», а процесс организации «идет позитивно». Он уточнил, что вопросом занимается Постоянное представительство России при международных организациях в Вене.

Аналогичные сроки называли и в самом МАГАТЭ. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси сказал телеканалу France 24, что поездка должна пройти «в течение нескольких дней». Источники Bloomberg указывали, что миссия намерена прибыть на АЭС до 5 сентября.

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Фото:Дмитрий Смолиенко / Keystone Press Agency

Мировое сообщество обеспокоено ситуацией на АЭС, которая с марта находится под контролем российских войск, в связи с ее обстрелами. Они участились в июле-августе, Москва обвиняет в них Киев, Киев — Москву. О последнем обстреле власти подконтрольной России части Запорожской области сообщали 25 августа. По их данным, за сутки по территории станции было 17 «прилетов».

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Как сообщали в российском МИДе, маршрут и график прибытия миссии МАГАТЭ на станцию были согласованы еще в июне, но затем «красный свет был включен департаментом безопасности секретариата ООН». Полянский уточнил, что эта структура выступила против поездки «по самому безопасному», по его словам, маршруту.

Позднее МИД заявил, что визиту препятствуют Украина и Запад. Но они обвиняли в помехах поездке Россию. Во второй половине августа переговоры по организации визита активизировались, в частности, Москва сообщила, что согласна допустить визит МАГАТЭ через украинскую, а не российскую территорию, а Киев указывал, что согласовал параметры возможного маршрута с ООН. Однако подробностей возможного визита пока не сообщалось.

Теги
Запорожская АЭС МАГАТЭ Дмитрий Полянский
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