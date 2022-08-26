«Энергоатом» заявил, что ЗАЭС остается отключенной от сетей Украины

Все энергоблоки Запорожской АЭС, которая находится в подконтрольном российским силам Энергодаре, остаются отключенными от украинских энергосетей. «Энергоатом» сообщает о работах по подготовке подключения двух из них

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

По состоянию на 9:00 26 августа все энергоблоки Запорожской атомной электростанции остаются отключенными от украинских энергосетей, сообщает «Энергоатом».

«Собственные нужды станции в электропитании сейчас обеспечиваются через отремонтированную линию из энергосистемы Украины», — говорится в сообщении.

Украинская компания уточнила, что линия выдачи мощности АЭС восстановлена, а также ведутся работы по подготовке подключения двух энергоблоков ЗАЭС к сети.

Запорожская атомная электростанция — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. На нее приходится шесть из 15 работающих атомных энергоблоков Украины. С конца февраля находится под контролем российских сил, однако формально по-прежнему остается под управлением «Энергоатома».

Днем 25 августа на Запорожской АЭС сработала система безопасности. По версии военно-гражданской администрации Энергодара, это произошло после ночного обстрела ВСУ, который привел к пожару на поле и в подлеске и короткому замыканию в сети. Показатели энергосистемы полностью «просели». Позже энергоснабжение в области восстановили.

Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что после ликвидации пожара сотрудники станции сразу включили один из энергоблоков.

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Украинский «Энергоатом» указал, что пожар произошел на золоотвалах Запорожской ТЭС, которая находится рядом с атомной станцией. Это привело к отключению последней неповрежденной в результате военных действий линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Впервые в истории станция полностью отключилась от сети.

После участившихся сообщений об обстрелах вблизи Запорожской АЭС ряд стран призвали Россию и Украину остановить стрельбу в этом районе, чтобы не увеличивать риски ядерной катастрофы, а Москву попросили вернуть Киеву контроль над станцией. По этому вопросу состоялось два заседания Совбеза ООН.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) планировало отправить на станцию своих специалистов, однако их визит откладывался. В Москве говорили, что поездка должна была состояться еще в июне, однако секретариат ООН дал «красный свет». В российском МИДе обвинили Киев и западные страны в препятствовании миссии МАГАТЭ.

Во второй половине августа переговоры по организации визита активизировались, в частности, Москва сообщила, что согласна допустить визит МАГАТЭ через украинскую, а не российскую территорию, а Киев указывал, что согласовал параметры возможного маршрута с ООН. Однако подробностей возможного визита пока не сообщалось. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский предположил, что поездка может состояться в конце августа — начале сентября.