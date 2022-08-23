МИД Франции заявил о согласии России на миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с французской коллегой «принципиально согласился» с необходимостью отправить экспертов организации на атомную электростанцию как можно скорее, заявил Париж

Запорожская АЭС (Фото: AP)

Глава МИД Франции Катрин Колонна поговорила по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым. Они обсудили отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), говорится в сообщении французского ведомства.

«Министр [Колонна] заявила, что Франция поддерживает скорейшую отправку миссии экспертов МАГАТЭ в соответствии с рекомендациями гендиректора и с уважением к суверенитету Украины. Она отметила, что российская сторона принципиально согласилась с такой позицией, а также подтвердила ранее данное обещание воздержаться от действий, которые угрожали бы этой миссии», — сообщили в МИД Франции.

Часть Запорожской области (включая Энергодар, где находится ЗАЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе) с конца февраля контролируют российские войска. В регионе назначена военно-гражданская администрация, власти которой в июле—августе неоднократно обвиняли ВСУ в артиллерийских обстрелах АЭС и ударах беспилотников.

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал любые атаки на атомные электростанции самоубийственными и призвал прекратить их. 11 августа в Совбезе ООН прошло посвященное этой теме заседание. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что сейчас угрозы ядерной безопасности нет, но ситуация может измениться в любой момент. Он призвал как можно скорее допустить на станцию миссию МАГАТЭ. Официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик 15 августа заявил, что секретариат ООН поддержит любую поездку МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев, если на это согласятся Москва и украинские власти.

Россия рассчитывает, что детали и логистика приезда международной миссии на Запорожскую АЭС будут согласованы в ближайшее время, заявили позднее в МИДе. Там говорят, что маршрут для посещения АЭС специалистами агентства был согласован еще в начале июня, а в срыве визита виноваты «западное сообщество» и «киевский режим». При этом маршрут делегации через Киев и линию соприкосновения в министерстве считают небезопасным.

19 августа в Елисейском дворце сообщили, что президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном заявил о готовности пересмотреть требования к визиту на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ, в том числе касающиеся ее допуска лишь через территорию России. Макрон настаивал на том, чтобы эксперты прибыли на станцию на условиях Украины. В заявлении Кремля по этому вопросу говорилось, что Москва готова содействовать организации поездки.

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