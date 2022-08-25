В Запорожье восстановили энергоснабжение после пожара на территории АЭС
Энергоснабжение Запорожской области восстановлено, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов, передает ТАСС.
Ранее пророссийские власти Энергодара, где находится Запорожская АЭС, заявили, что из-за обстрела ВСУ на поле возле станции начался пожар и сработала система безопасности. Сотрудники произвели переподключение АЭС. С этим было связано отключение электричества в подконтрольной России части Запорожья.
Материал дополняется