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Главы МИД G7 призвали Россию передать Киеву контроль над Запорожской АЭС

Страны G7 считают, что действия ВС России на территории Запорожской АЭС якобы препятствуют возможности МАГАТЭ осуществлять меры по мониторингу «мирной ядерной деятельности Украины» и ставят под угрозу все мировое сообщество
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Главы МИД стран G7 (Германия, Франция, Италия, Япония, Канада, Великобритания и США) призвали Россию незамедлительно передать Запорожскую АЭС и другие ядерные объекты на Украине под контроль Киева.

«Украинский персонал, отвечающий за эксплуатацию Запорожской АЭС, должен выполнять свои обязанности без угроз или давления. Постоянный контроль России над атомной электростанцией ставит под угрозу регион», — говорится в заявлении.

Министры иностранных дел стран G7 заявили, что действия России «значительно увеличивают риск ядерной аварии» и «ставят под угрозу население Украины, соседние страны и все мировое сообщество».

Помимо этого, нахождение российских военных на объекте якобы препятствует возможности МАГАТЭ осуществлять меры по обеспечению безопасности и мониторингу «мирной ядерной деятельности Украины», отмечают в документе.

Ранее, 10 августа, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон призывает Москву прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах или рядом с ними и передать Украине контроль над Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, — крупнейшая европейская атомная электростанция по установленной мощности. ВС России контролируют ее территорию с 28 февраля. Однако станцией по-прежнему управляют украинские операторы.

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В МИД России ранее заявляли, что маршрут и график визита миссии МАГАТЭ были согласованы еще в июне, но поездка сорвалась из-за позиции департамента по вопросам охраны и безопасности секретариата ООН. Москва указывала на готовность помочь с организацией визита МАГАТЭ.

Военно-гражданская администрация Энергодара заявляла, что в ночь с 6 на 7 августа АЭС обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» со стороны Украины. В зону поражения, по ее данным, попали пост контроля радиационной обстановки и хранилище отработанного ядерного топлива.

В посольстве России в США сообщали, что в американских СМИ идет «кампания по дезинформации» против российских военных, которых хотят обвинить в обстрелах АЭС.

В российском Минобороны предупреждали, что удары по ее территории могут спровоцировать техногенную катастрофу. Такое же мнение высказывали в Кремле. Генсек ООН Антониу Гутерриш называл атаки на станцию «самоубийственным актом» и призывал их прекратить.

В ночь на 10 августа первый заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия потребовала созвать заседание Совбеза организации из-за обстрелов АЭС.

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МИД G7 Россия Украина Запорожская АЭС
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