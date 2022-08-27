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«Энергоатом» сообщил о подключении к сети второго энергоблока ЗАЭС

Специалисты подключили к электросети второй энергоблок Запорожской АЭС после аварийного отключения энергии, сообщил украинский «Энергоатом» в Telegram.

«В 21:15 второй из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС подключен к энергосети, продолжается набор мощности. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет, » — уточнила компания и добавила, что атомная станция продолжает работать в энергосистеме Украины.

Один блок Запорожской АЭС снова подключили к энергосети Украины
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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Днем 25 августа на Запорожской АЭС сработала система безопасности, сообщили пророссийские власти города Энергодар. По их версии, это произошло после ночного обстрела ВСУ, который привел к пожару на поле и в подлеске и короткому замыканию в сети. Показатели энергосистемы полностью «просели».

В свою очередь «Энергоатом» указал, что пожар произошел на золоотвалах Запорожской ТЭС, которая находится рядом с атомной станцией. Это привело к отключению последней неповрежденной в результате военных действий линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Впервые в истории станция полностью отключилась от сети.

Через несколько часов глава пророссийской военно-гражданской администрации Запорожья Евгений Балицкий сообщил, что сотрудники АЭС запустили один из блоков в работу сразу после ликвидации пожара. Однако утром 26 августа «Энергоатом» заявил, что станция остается полностью отключенной от энергосети. Первый энергоблок запустили в 14:04.

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Запорожская атомная электростанция — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. С конца февраля находится под контролем российских сил, однако формально по-прежнему остается под управлением «Энергоатома».

В июле и августа сообщения об обстрелах ЗАЭС участились. Страны G7 и еще 33 государства призвали Москву вернуть Киеву контроль над АЭС, так как действия России «значительно увеличивают риск ядерной аварии» и «ставят под угрозу население Украины, соседние страны и все мировое сообщество».

По этому вопросу состоялось два заседания Совбеза ООН. На следующей неделе на ЗАЭС должны приехать представители МАГАТЭ, писал WSJ.

Россия отрицала обвинения в использовании Запорожской АЭС в военных целях и настаивает, что не размещает на территории станции тяжелые вооружения. Кроме того, Москва обвиняла Киев в обстрелах ЗАЭС с целью помещать визиту МАГАТЭ.

Теги
Запорожская АЭС энергоблок электросеть «Энергоатом» Украина
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