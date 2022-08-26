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Макрон заявил о гарантиях Москвы и Киева для визита МАГАТЭ на ЗАЭС

Президент Франции Макрон: Москва и Киев дали гарантии для визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Запорожская АЭС неоднократно подвергалась обстрелам, Макрон заявил об угрозе ядерной безопасности. С визитом МАГАТЭ возникли проблемы из-за согласования маршрута Украиной и Россией
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Франция получила гарантии безопасности с российской и украинской стороны для миссии экспертов Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС, сообщил французский президент Эмманюэль Макрон журналистам, передает BFMTV.

«Мы получили гарантии безопасности со стороны Украины и России», — сказал он.

Макрон добавил, что по поводу ядерной безопасности есть серьезные опасения и боевые действия не должны ставить ее под угрозу.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна после разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщила, что Париж поддерживает отправку экспертов МАГАТЭ на станцию «с уважением к суверенитету Украины» и российская сторона «принципиально согласилась с такой позицией и подтвердила обещание воздержаться от действий, которые угрожали бы этой миссии.

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Политика
Запорожская АЭС

Запорожская АЭС, которая с конца февраля находится под контролем российских военных, неоднократно подвергалась обстрелам, в середине августа они усилились. Накануне на станции сработала система безопасности, Минобороны России сообщило, что за сутки она подверглась обстрелам украинскими силами дважды.

В середине августа глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что призвал как можно скорее допустить на станцию миссию организации. В ООН заявили, что поддержат поездку специалистов через Киев при согласии Москвы и украинских властей.

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Небензя заявил, что не против идеи постоянного присутствия МАГАТЭ на ЗАЭС
Политика
Запорожская АЭС

В российском МИДе в начале августа заявили, что маршрут и график для посещения МАГАТЭ Запорожской АЭС были согласованы еще в июне, но «в последний момент «красный свет» включил департамент безопасности секретариата ООН. Официальный представитель Мария Захарова указала, что западные страны делают все возможное, чтобы не допустить специалистов МАГАТЭ на территорию АЭС.

Страны G7, в свою очередь, заявили, что поездке специалистов на АЭС мешает присутствие там российских военных.
 

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
Запорожская АЭС атомная электростанция Украина Военная операция на Украине Эмманюэль Макрон
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