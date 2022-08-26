Макрон заявил о гарантиях Москвы и Киева для визита МАГАТЭ на ЗАЭС
Франция получила гарантии безопасности с российской и украинской стороны для миссии экспертов Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС, сообщил французский президент Эмманюэль Макрон журналистам, передает BFMTV.
«Мы получили гарантии безопасности со стороны Украины и России», — сказал он.
Макрон добавил, что по поводу ядерной безопасности есть серьезные опасения и боевые действия не должны ставить ее под угрозу.
Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна после разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщила, что Париж поддерживает отправку экспертов МАГАТЭ на станцию «с уважением к суверенитету Украины» и российская сторона «принципиально согласилась с такой позицией и подтвердила обещание воздержаться от действий, которые угрожали бы этой миссии.
Запорожская АЭС, которая с конца февраля находится под контролем российских военных, неоднократно подвергалась обстрелам, в середине августа они усилились. Накануне на станции сработала система безопасности, Минобороны России сообщило, что за сутки она подверглась обстрелам украинскими силами дважды.
В середине августа глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что призвал как можно скорее допустить на станцию миссию организации. В ООН заявили, что поддержат поездку специалистов через Киев при согласии Москвы и украинских властей.
В российском МИДе в начале августа заявили, что маршрут и график для посещения МАГАТЭ Запорожской АЭС были согласованы еще в июне, но «в последний момент «красный свет» включил департамент безопасности секретариата ООН. Официальный представитель Мария Захарова указала, что западные страны делают все возможное, чтобы не допустить специалистов МАГАТЭ на территорию АЭС.
Страны G7, в свою очередь, заявили, что поездке специалистов на АЭС мешает присутствие там российских военных.