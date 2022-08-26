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WSJ узнала о готовности МАГАТЭ приехать на ЗАЭС на следующей неделе

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии готовы приехать на Запорожскую атомную электростанцию на следующей неделе, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на участников переговоров о планируемой миссии МАГАТЭ.

Сотрудники агентства могут привезти на станцию запчасти, средства радиационного контроля и другое необходимое оборудование, говорят собеседники издания.

РБК направил запрос в пресс-службу Минобороны России и обратился за комментарием в пресс-службу правительства подконтрольной российским военным части Запорожской области.

Материал дополняется

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