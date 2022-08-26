WSJ узнала о готовности МАГАТЭ приехать на ЗАЭС на следующей неделе
Инспекторы Международного агентства по атомной энергии готовы приехать на Запорожскую атомную электростанцию на следующей неделе, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на участников переговоров о планируемой миссии МАГАТЭ.
Сотрудники агентства могут привезти на станцию запчасти, средства радиационного контроля и другое необходимое оборудование, говорят собеседники издания.
РБК направил запрос в пресс-службу Минобороны России и обратился за комментарием в пресс-службу правительства подконтрольной российским военным части Запорожской области.
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