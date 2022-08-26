Один блок Запорожской АЭС снова подключили к энергосети Украины

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Один из блоков запорожской АЭС подключили к энергосистеме Украины, сообщает украинский «Энергоатом».

«Запорожская атомная электростанция подключена к электросети и вырабатывает электроэнергию для нужд Украины», — говорится в сообщении.

На предприятии уточнили, что 26 августа в 14:04 удалось подсоединить один из остановленных 25 августа энергоблоков.

Пока происходит набор мощности. Нареканий к работе оборудования и систем безопасности нет, уточнили в «Энергоатоме».

Запорожская атомная электростанция — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. На нее приходится шесть из 15 работающих атомных энергоблоков Украины. С конца февраля находится под контролем российских сил, однако формально по-прежнему остается под управлением «Энергоатома».

Днем 25 августа на Запорожской АЭС сработала система безопасности. По версии военно-гражданской администрации Энергодара, это произошло после ночного обстрела ВСУ, который привел к пожару на поле и в подлеске в коресностях станции и короткому замыканию в сети. Показатели энергосистемы полностью «просели». Позже энергоснабжение в области восстановили.



Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что после ликвидации пожара сотрудники станции сразу включили один из энергоблоков.

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Украинский «Энергоатом» указал, что пожар произошел на золоотвалах Запорожской ТЭС, которая находится рядом с атомной станцией. Это привело к отключению последней неповрежденной в результате военных действий линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Впервые в истории станция полностью отключилась от сети.

После участившихся сообщений об обстрелах вблизи Запорожской АЭС несколько стран призвали Россию и Украину остановить стрельбу в районе, чтобы не увеличивать риски ядерной катастрофы, а Москву попросили вернуть Киеву контроль над станцией. По этому вопросу состоялось два заседания Совбеза ООН.