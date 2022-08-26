Один блок Запорожской АЭС снова подключили к энергосети Украины

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 59,88 (+0,28) Инвестиции, 15:53
Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 60,09 (+0,32) Инвестиции, 15:53
В Херсоне заявили об отражении ракетной атаки со стороны Украины Политика, 16:57
Замена доллару: что ждет цифровые валюты и почему e-CNY пока впереди Pro, 16:55
Верховный суд уточнил права детей на утраченное их родителями жилье Недвижимость, 16:54
От наводнения в Пакистане пострадали 30 млн человек. Фоторепортаж Общество, 16:51 
НОВАТЭК выкупил долю TotalEnergies в «Тернефтегазе» Бизнес, 16:44
Кадыров попросил Путина «не затягивать» спецоперацию на Украине Политика, 16:41
Как автоматизировать процесс обучения сотрудников Pro, 16:29
Умер пострадавший при взрыве в Бердянске замначальника ГАИ Политика, 16:27
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Почему на экзаменах в Госавтоинспекции не нужно бояться перекрестков Пресс-релиз, 16:27
Один блок Запорожской АЭС снова подключили к энергосети Украины Политика, 16:25
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 16:24
В США названы самые технологичные автомобильные марки Авто, 16:23
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:16
«Фиорентине» Кокорина выпали клубы из Турции и Латвии в Лиге конференций Спорт, 16:15
Политика ,  
0 

Один блок Запорожской АЭС снова подключили к энергосети Украины

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Один из блоков запорожской АЭС подключили к энергосистеме Украины, сообщает украинский «Энергоатом».

«Запорожская атомная электростанция подключена к электросети и вырабатывает электроэнергию для нужд Украины», — говорится в сообщении.

Минобороны сообщило о двух обстрелах Запорожской АЭС за сутки
Политика

На предприятии уточнили, что 26 августа в 14:04 удалось подсоединить один из остановленных 25 августа энергоблоков.

Пока происходит набор мощности. Нареканий к работе оборудования и систем безопасности нет, уточнили в «Энергоатоме».

Запорожская атомная электростанция — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. На нее приходится шесть из 15 работающих атомных энергоблоков Украины. С конца февраля находится под контролем российских сил, однако формально по-прежнему остается под управлением «Энергоатома».

Днем 25 августа на Запорожской АЭС сработала система безопасности. По версии военно-гражданской администрации Энергодара, это произошло после ночного обстрела ВСУ, который привел к пожару на поле и в подлеске в коресностях станции и короткому замыканию в сети. Показатели энергосистемы полностью «просели». Позже энергоснабжение в области восстановили.

Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что после ликвидации пожара сотрудники станции сразу включили один из энергоблоков.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock От этих акций избавились Саймонс, Маркс и другие миллиардеры: обзор
Статьи
Pro
Фото: Kelly Sullivan / Getty Images Утопия на $1 млрд: что нужно знать о новом стартапе основателя WeWork
Статьи
Pro
Перевод денег западному партнеру: как сделать, чтобы их не заблокировали
Статьи
Pro
Партнер выходит из бизнеса. Как определить стоимость его доли
Инструкции
Pro
Что грозит «кубышке» «Сургутнефтегаза» и как повлияет на акции
Статьи
Pro
Фото: Bernd Dittrich / Unsplash Какие ошибки управленцев лишают сотрудников мотивации в сложных условиях
Инструкции
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе
Статьи
Pro
Сильнейшие. Бизнес по правилам Netflix
Саммари

Украинский «Энергоатом» указал, что пожар произошел на золоотвалах Запорожской ТЭС, которая находится рядом с атомной станцией. Это привело к отключению последней неповрежденной в результате военных действий линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Впервые в истории станция полностью отключилась от сети.

После участившихся сообщений об обстрелах вблизи Запорожской АЭС несколько стран призвали Россию и Украину остановить стрельбу в районе, чтобы не увеличивать риски ядерной катастрофы, а Москву попросили вернуть Киеву контроль над станцией. По этому вопросу состоялось два заседания Совбеза ООН.

Теги
Украина Запорожская АЭС Военная операция на Украине
Материалы по теме
Макрон заявил о гарантиях Москвы и Киева для визита МАГАТЭ на ЗАЭС
Политика
В Энергодаре отвергли данные о полном отключении Запорожской АЭС
Политика
«Энергоатом» заявил, что ЗАЭС остается отключенной от сетей Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter