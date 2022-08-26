Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 59,88 (+0,28) Инвестиции, 15:53
Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 60,09 (+0,32) Инвестиции, 15:53
Основатель «Теремка» раскрыл новое название Coca-Cola в России Бизнес, 20:00
Захарова обвинила Киев в попытках сорвать инспекцию МАГАТЭ на ЗАЭС Политика, 19:55
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 19:51
Forbes: более половины сделок с биткоином фальшивые Крипто, 19:44
«Спартак» подписал воспитанника «Барселоны» и экс-форварда «Интера» Спорт, 19:34
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 19:28
WSJ узнала о готовности МАГАТЭ приехать на ЗАЭС на следующей неделе Политика, 19:18
Несколько посольств России перестали оформлять биометрические паспорта Политика, 19:14
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Сокуров поспорил с Михалковым о запрете фильмов с уехавшими из России Политика, 19:09
Один из богатейших клубов АПЛ объявил о рекордном трансфере Спорт, 19:05
Что такое «очень престижные номера» для автомобилей Партнерский проект, 19:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:55
Лечебный экспорт: как заработать на медицинском туризме в России Партнерский проект, 18:53
Мосбиржа изучит запуск торгов новыми валютами Финансы, 18:46
Военная операция на Украине ,  
0 

Захарова обвинила Киев в попытках сорвать инспекцию МАГАТЭ на ЗАЭС

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Украина продолжает делать все, чтобы сорвать поездку инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Украинские войска прямо сейчас наносят новые удары по ЗАЭС, в т.ч. попадая по району хранилища отработавшего ядерного топлива. Получается, что киевский режим продолжает делать все, чтобы сорвать поездку МАГАТЭ на объект. Эти расчеты не оправдаются», — сказала Захарова.

По ее утверждению, российская сторона делает все необходимое, чтобы международная миссия МАГАТЭ на ЗАЭС состоялась и прошла безопасно.

WSJ узнала о готовности МАГАТЭ приехать на ЗАЭС на следующей неделе
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Запорожская АЭС, которая с конца февраля находится под контролем российских военных, неоднократно подвергалась обстрелам, c середины августа они усилились.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал как можно скорее допустить на станцию миссию организации. В ООН заявили, что поддержат поездку специалистов через Киев при согласии российских и украинских властей. Представители G7 говорили, что поездке специалистов на АЭС мешает присутствие там российских военных.

The Wall Street Journal со ссылкой на участников переговоров о планируемой миссии МАГАТЭ пишет, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии готовы приехать на Запорожскую атомную электростанцию на следующей неделе.

Сотрудники агентства могут привезти на станцию средства радиационного контроля и другое необходимое оборудование, отмечает издание.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК В зарубежных компаниях работали 8 млн сотрудников. Что с ними происходит
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Feng Li - Pool / Getty Images Вместо Alibaba: какие компании теперь процветают в Китае — The Economist
Статьи
Pro
Как защититься от корпоративного мошенничества — 6 этапов
Статьи
Pro
Сильнейшие. Бизнес по правилам Netflix
Саммари
Pro
В погоне за счастьем: почему сильная мотивация приводит к провалам
Исследования
Pro
Рационализация — враг хороших привычек. Вот как она мешает вам меняться
Инструкции
Pro
Россияне стали быстрее делать карьеру. Почему это опасно для компаний
Статьи
Pro
В России остро не хватает 1С-специалистов: где их можно взять
Прогнозы
Теги
Запорожская АЭС Мария Захарова МАГАТЭ
Материалы по теме
WSJ узнала о готовности МАГАТЭ приехать на ЗАЭС на следующей неделе
Политика
Один блок Запорожской АЭС снова подключили к энергосети Украины
Политика
В Энергодаре отвергли данные о полном отключении Запорожской АЭС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter