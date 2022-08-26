Захарова обвинила Киев в попытках сорвать инспекцию МАГАТЭ на ЗАЭС

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Украина продолжает делать все, чтобы сорвать поездку инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Украинские войска прямо сейчас наносят новые удары по ЗАЭС, в т.ч. попадая по району хранилища отработавшего ядерного топлива. Получается, что киевский режим продолжает делать все, чтобы сорвать поездку МАГАТЭ на объект. Эти расчеты не оправдаются», — сказала Захарова.

По ее утверждению, российская сторона делает все необходимое, чтобы международная миссия МАГАТЭ на ЗАЭС состоялась и прошла безопасно.

Запорожская АЭС, которая с конца февраля находится под контролем российских военных, неоднократно подвергалась обстрелам, c середины августа они усилились.



Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал как можно скорее допустить на станцию миссию организации. В ООН заявили, что поддержат поездку специалистов через Киев при согласии российских и украинских властей. Представители G7 говорили, что поездке специалистов на АЭС мешает присутствие там российских военных.

The Wall Street Journal со ссылкой на участников переговоров о планируемой миссии МАГАТЭ пишет, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии готовы приехать на Запорожскую атомную электростанцию на следующей неделе.

Сотрудники агентства могут привезти на станцию средства радиационного контроля и другое необходимое оборудование, отмечает издание.