В Энергодаре отвергли данные о полном отключении Запорожской АЭС

Запорожская АЭС (Фото: Bai Xueqi / Xinhua / Global Look Press )

Полного отключения Запорожской АЭС не было, была внештатная ситуация, которую предотвратила автоматическая система безопасности, сообщил глава военно-гражданской администрации Энергодара, где находится станция, Александр Волга в эфире «Первого канала».

«В полной мере, как говорит [президент Украины Владимир] Зеленский, отключения Запорожской атомной станции не было. Была аварийная внештатная ситуация, которая была предотвращена автоматами защиты на территории атомной электростанции», — сказал Волга (цитата по «РИА Новости»).

Днем 25 августа на Запорожской АЭС сработала система безопасности. По версии ВГА Энергодара, это произошло после ночного обстрела с украинской стороны, который привел к пожару на поле и в подлеске и короткому замыканию в сети. Показатели энергосистемы полностью «просели». Позже энергоснабжение в Запорожской области восстановили. Глава областной ВГА Евгений Балицкий сообщил, что после ликвидации пожара сотрудники станции сразу включили один из энергоблоков.

В то же время украинский «Энергоатом», под руководством которого формально остается АЭС, указал, что пожар произошел на золоотвалах Запорожской ТЭС, которая находится рядом с атомной станцией. Это привело к отключению последней неповрежденной в результате военных действий линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Впервые в истории станция полностью отключилась от сети, отметила компания.

Зеленский в своем Telegram-канале опубликовал видеообращение, в котором заявил, что в результате произошедшего была повреждена последняя рабочая линия возврата электроэнергии станции в украинскую энергосистему, активировались дизельные генераторы, чтобы поддерживать саму АЭС. «Мир должен понять, какая это угроза: если бы дизель-генераторы не включились, если бы автоматика и наш персонал станции не отреагировали после отключения электроэнергии, то мы уже были бы вынуждены преодолевать последствия радиационной аварии», — заявил он.

Утром 26 августа «Энергоатом» заявил, что все энергоблоки Запорожской АЭС остаются отключенными от украинской энергосети. Украинская компания уточнила, что линия выдачи мощности АЭС восстановлена, а также ведутся работы по подготовке подключения двух энергоблоков ЗАЭС к сети.

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Ситуация с Запорожской АЭС привлекла внимание после участившихся в июле-августе сообщениях об обстрелах возле нее, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга. По обстановке вокруг станции провели два Совбеза ООН. Ряд стран призвал Россию вернуть АЭС под контроль Украины, чтобы избежать риска ядерной катастрофы.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует визит на станцию. Москва обвинила в препятствовании поездке сначала секретариат ООН, а затем Киев и западные страны. Позднее детали поездки обсуждались с Россией и Украиной по отдельности, и, предположительно, она состоится в конце августа — начале сентября. Киев призвал МАГАТЭ обеспечить постоянное присутствие его специалистов на станции. Глава агентства Рафаэль Гросси в интервью RFI заявил, что эта возможность рассматривается.