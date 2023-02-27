Песков заявил о возникшем у Запада дефиците «объектов санкционирования»

Песков считает, что у стран Запада наблюдается дефицит объектов для внесения в санкционные списки, но они продолжат вводить новые меры

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Страны Запада продолжат вводить ограничительные меры против России из-за военных действий на Украине, но выбор новых фигурантов санкционных списков становится меньше, заявил журналистам представитель президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Видно, что у них наблюдается определенный дефицит объектов для санкционирования. Этим объясняется нелогичное включение в список тех или иных физических или юридических лиц», — сказал он. По словам Пескова, «в списки будут абсурдным образом попадать новые юридические и физические лица».

24 февраля, в годовщину российской военной операции, о новых санкциях против России объявили Новая Зеландия и Австралия, Великобритания, Канада и США. Под американские меры попали российские губернаторы, министры и их близкие, а также некоторые иностранные граждане и компании за помощь в обходе ограничений; санкции затронули 11 российских банков, а также импорт алюминия. Оттава внесла в списки сотрудников администрации президента, членов правительства и депутатов Госдумы, в том числе хоккеиста, участника Суперсерии СССР — Канада Владислава Третьяка, а также ФСБ и Главное управление Генштаба.

На следующий день десятый пакет мер представил Евросоюз. Под санкции попали 87 физических лиц и 34 организации, в том числе омбудсмен Татьяна Москалькова и президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сопредседатель центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль. Включение последнего в список Брюссель объяснил кампанией ОНФ по сбору средств для военных из ДНР и ЛНР, а также его заявлениями в поддержку боевых действий.

Под экспортные санкции Евросоюза попали товары двойного назначения, электроника, запчасти для автомобилей и реактивных двигателей, товары для строительного сектора. Брюссель запретил импорт в страны ЕС российского битума и синтетического каучука. По оценке Еврокомиссии, десятый пакет санкций охватывает экспорт товаров в Россию на сумму €11,4 млрд (за 2021 год) и импорт из России на сумму €1,3 млрд. В российском постпредстве в ЕС назвали меры нелегитимными.