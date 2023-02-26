Еврокомиссия оценила торговые санкции против России в 12,7 млрд евро

Еврокомиссия оценила санкции, введенные против России в рамках десятого пакета, в €12,7 млрд евро, из них €1,3 млрд - на российский импорт. Но для поставок углерода и каучука предусмотрены квоты, превышающие их ввоз в 2022 году

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Десятый пакет санкций охватывает экспорт товаров в Россию на сумму €11,4 млрд (за 2021 год) и импорт из России на сумму €1,3 млрд, сообщила Еврокомиссия. Под экспортное эмбарго попали редкоземельные металлы, дополнительные электронные компоненты, используемые в российских системах вооружения, а также автопогрузчики, строительные краны, бульдозеры, станки для обработки металла, камня, электрогенераторы, трансформаторы, светодиодные лампы, снегоходы, турбореактивные двигатели и т.д. Ранее экспорт этих же товаров в Россию запретили США.

Под импортные ограничения ЕС попали российские парафин, нефтяной кокс, природные битум и асфальт, битумные смеси, углерод и синтетический каучук. Эти товары можно поставлять в страны ЕС до 27 мая 2023 года по контрактам, заключенным до 26 февраля, кроме углерода и синтетического каучука, по которым выданы квоты на импорт вплоть до середины 2024 года. Квоты позволяют ввезти в этот период 752,5 тыс. т углерода и 563 тыс. т синтетического каучука, что в пересчете на месяц существенно превышает среднемесячный импорт в ЕС этих российских продуктов в 2022 году.

Больше всего технического углерода из России закупают Польша, Германия и Венгрия, синтетического каучука — Польша, Румыния, Венгрия, следует из данных Eurostat. Как сообщало издание Politico, установление столь высоких квот на импорт синтетического каучука из России лоббировала Италия с ее ведущим производителем шин Pirelli (и технический углерод, и синтетический каучук чаще всего используются в производстве шин).

Под блокирующие санкции ЕС (заморозка активов и запрет на операции с европейскими компаниями и лицами) попали в том числе Фонд национального благосостояния (ФНБ), Тинькофф Банк, Росбанк, Альфа-банк, ряд предприятий военно-промышленного комплекса, Российская национальная перестраховочная компания (РНПК, по данным ЕС, перестраховывала нефтяные грузы, идущие под российским флагом), компания «Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ», Космический центр имени Хруничева, дубайская SUN Ship Management (D) Ltd. Евросоюз называет ее частью «Совкомфлота» и утверждает, что дубайская структура управляет флотом из почти 100 нефтяных танкеров, газовозов и химовозов. Компания на своем сайте называет себя международной морской компанией, принадлежащей гражданам ОАЭ и России.

ЕС запретил российским гражданам и компаниям бронировать европейские мощности по хранению природного газа (за исключением СПГ), сославшись на практику использования Россией газа как «оружия». Запрещен транзит товаров двойного назначения через территорию России в третьи страны.

Также Евросоюз в целях «единообразного применения» запрета на транзакции с активами и резервами Банка России обязал европейских граждан и компании ЕС предоставлять информацию об активах и резервах российского ЦБ, которые они держат или для которых являются контрагентами в сделках.