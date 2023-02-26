Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 22 фев, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 22 фев, 15:56
Претендент на пост президента заявил о слабости США из-за помощи Киеву Политика, 02:16
Москалькова назвала санкции ЕС нарушением прав человека Политика, 02:09
Еврокомиссия оценила торговые санкции против России в 12,7 млрд евро Экономика, 01:52
В Венгрии посоветовали главе МИД Словакии обратиться к врачу Политика, 01:40
Захарова назвала кощунством включение Рошаля в санкционный список ЕС Политика, 01:08
Советник врио главы ДНР объяснил подрыв ВСУ дамбы в Артемовске Политика, 00:57
Активисты возложили цветы к танку напротив посольства России в Берлине Политика, 00:32
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
Под санкции ЕС попали связанные с ЧВК «Вагнер» физлица и структуры Политика, 00:28
Тинькофф Банк впервые попал под западные санкции. Что важно знать Финансы, 25 фев, 23:51
«МегаФон» исключил вред бизнесу и абонентам из-за новых санкций ЕС Технологии и медиа, 25 фев, 23:34
Пушилин пообещал построить новый Соледар Политика, 25 фев, 23:24
Премьер Украины раскрыл детали готовящейся реформы правительства Политика, 25 фев, 23:05
В ЧВК «Вагнер» сообщили о подрыве ВСУ дамбы в Артемовске Политика, 25 фев, 22:35
Суд назначил домашний арест лидеру молодежной группировки «Редан» Общество, 25 фев, 22:29
Война санкций ,  
0 

Еврокомиссия оценила торговые санкции против России в 12,7 млрд евро

Еврокомиссия оценила торговые санкции против России в 12,7 млрд евро
Еврокомиссия оценила санкции, введенные против России в рамках десятого пакета, в €12,7 млрд евро, из них €1,3 млрд - на российский импорт. Но для поставок углерода и каучука предусмотрены квоты, превышающие их ввоз в 2022 году
Фото: Carl Court / Getty Images Europe
Фото: Carl Court / Getty Images Europe

Десятый пакет санкций охватывает экспорт товаров в Россию на сумму €11,4 млрд (за 2021 год) и импорт из России на сумму €1,3 млрд, сообщила Еврокомиссия. Под экспортное эмбарго попали редкоземельные металлы, дополнительные электронные компоненты, используемые в российских системах вооружения, а также автопогрузчики, строительные краны, бульдозеры, станки для обработки металла, камня, электрогенераторы, трансформаторы, светодиодные лампы, снегоходы, турбореактивные двигатели и т.д. Ранее экспорт этих же товаров в Россию запретили США.

Под импортные ограничения ЕС попали российские парафин, нефтяной кокс, природные битум и асфальт, битумные смеси, углерод и синтетический каучук. Эти товары можно поставлять в страны ЕС до 27 мая 2023 года по контрактам, заключенным до 26 февраля, кроме углерода и синтетического каучука, по которым выданы квоты на импорт вплоть до середины 2024 года. Квоты позволяют ввезти в этот период 752,5 тыс. т углерода и 563 тыс. т синтетического каучука, что в пересчете на месяц существенно превышает среднемесячный импорт в ЕС этих российских продуктов в 2022 году.

Больше всего технического углерода из России закупают Польша, Германия и Венгрия, синтетического каучука — Польша, Румыния, Венгрия, следует из данных Eurostat. Как сообщало издание Politico, установление столь высоких квот на импорт синтетического каучука из России лоббировала Италия с ее ведущим производителем шин Pirelli (и технический углерод, и синтетический каучук чаще всего используются в производстве шин).

Под блокирующие санкции ЕС (заморозка активов и запрет на операции с европейскими компаниями и лицами) попали в том числе Фонд национального благосостояния (ФНБ), Тинькофф Банк, Росбанк, Альфа-банк, ряд предприятий военно-промышленного комплекса, Российская национальная перестраховочная компания (РНПК, по данным ЕС, перестраховывала нефтяные грузы, идущие под российским флагом), компания «Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ», Космический центр имени Хруничева, дубайская SUN Ship Management (D) Ltd. Евросоюз называет ее частью «Совкомфлота» и утверждает, что дубайская структура управляет флотом из почти 100 нефтяных танкеров, газовозов и химовозов. Компания на своем сайте называет себя международной морской компанией, принадлежащей гражданам ОАЭ и России.

ЕС запретил российским гражданам и компаниям бронировать европейские мощности по хранению природного газа (за исключением СПГ), сославшись на практику использования Россией газа как «оружия». Запрещен транзит товаров двойного назначения через территорию России в третьи страны.

Читайте на РБК Pro
Богатые россияне уезжают за границу. Надо ли брендам гнаться за ними
Как беседа на 15 минут поможет адаптироваться новому сотруднику
Как учить английский язык тем, кто хочет быстро вырасти в карьере
Как россиянам получить юридическую помощь в ЕС в условиях санкций

Также Евросоюз в целях «единообразного применения» запрета на транзакции с активами и резервами Банка России обязал европейских граждан и компании ЕС предоставлять информацию об активах и резервах российского ЦБ, которые они держат или для которых являются контрагентами в сделках.

Авторы
Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв
санкции ЕС торговля импорт экспорт Каучук санкции ЕС Совкомфлот
Материалы по теме
ЕС ввел санкции против «Тинькофф», Альфа-банка, Росбанка и ФНБ
Политика
Под санкции Евросоюза попала почти половина его экспорта в Россию
Политика
ЕС ввел санкции против 96 компаний, асфальта и каучука
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter