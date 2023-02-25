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ЕС ввел санкции против Рошаля, Москальковой и сенаторов от новых регионов
ЕС ввел санкции против Рошаля, Москальковой и сенаторов от новых регионов
Леонид Рошаль
Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России, под новые ограничения попали 87 физических лиц.
В их числе:
- сенаторы от ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Ольга Бас, Дарья Лантратова, Константин Басюк, Дмитрий Ворона;
- прокуроры новых регионов — Глеб Михайлов, Кирилл Осипчук, Андрей Петров, Андрей Спивак;
- депутаты Государственной Думы Татьяна Ларионова, Олег Михайлов, Зелимхан Муцоев, Владимир Павлов;
- экс-глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин;
- уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова;
- глава Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев;
- сопредседатели центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и Алексей Комиссаров, а также Леонид Рошаль, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
- четыре замглавы Роскомнадзора;
- все десять замглавы Минпромторга;
- все десять замглавы Минэкономразвития;
- командующий 35-й Краснознаменной общевойсковой армией Александр Санчик и командующий 58-й общевойсковой армией Михаил Зусько;
- командующий ВДВ Михаил Теплинский;
- военнослужащие из ЧВК «Вагнер» Айк Гаспарян и Антон Елизаров;
- исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский;
- исполнительный директор НМГ Александр Акопов;
- военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц;
- главный редактор ИА «Regnum» Марина Ахмедова;
- главный редактор «России 24» Евгений Бекасов;
- заместитель генерального директора Первого канала Кирилл Клейменов;
- председатель Союза писателей России Николай Иванов;
- декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Витай Третьяков;
- четыре иранца, которых ЕС подозревает в содействии поставок дронов России.
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