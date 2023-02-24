Война санкций ,
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США ввели санкции против 11 российских банков, алюминия и «Мегафона»
Соединенные Штаты расширили санкции против России. Минторг США ужесточает экспортный контроль в отношении промышленного секторов и «предметов роскоши». Ограничение на экспорт, в частности, вводится против «Мегафона» и технопарка «Сколково».
В частности, под американские санкции попали следующие российские банки:
- «Московский кредитный банк»;
- «Банк Уралсиб»;
- «МТС Банк»;
- «Банк Зенит» и связанные с ним компании;
- «Металлургический инвестиционный банк» (Металлинвестбанк);
- «СДМ-Банк»;
- «Ланта Банк»;
- Новосибирский банк «Левобережный»;
- «Банк Санкт-Петербург»;
- Приморский банк «Приморье»;
- «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРИР).
Помимо этого, в санкционный список Минфина были включены инвестиционно-управляющая компания СК «Велес Капитал» и связанные с ней компании, финансовая компания CONFIDERI Pte Ltd, а также 14 компаний, связанных, по мнению США, с российским бизнесменом Александром Удодовым.
Отдельным распоряжением президента США Джо Байдена с 10 мая будет введена 200-процентная пошлина на алюминий и алюминиевые товары из России.
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