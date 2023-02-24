США ввели санкции против 11 российских банков, алюминия и «Мегафона»

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Соединенные Штаты расширили санкции против России. Минторг США ужесточает экспортный контроль в отношении промышленного секторов и «предметов роскоши». Ограничение на экспорт, в частности, вводится против «Мегафона» и технопарка «Сколково».

В частности, под американские санкции попали следующие российские банки:

«Московский кредитный банк»;

«Банк Уралсиб»;

«МТС Банк»;

«Банк Зенит» и связанные с ним компании;

«Металлургический инвестиционный банк» (Металлинвестбанк);

«СДМ-Банк»;

«Ланта Банк»;

Новосибирский банк «Левобережный»;

«Банк Санкт-Петербург»;

Приморский банк «Приморье»;

«Уральский банк реконструкции и развития» (УБРИР).

Помимо этого, в санкционный список Минфина были включены инвестиционно-управляющая компания СК «Велес Капитал» и связанные с ней компании, финансовая компания CONFIDERI Pte Ltd, а также 14 компаний, связанных, по мнению США, с российским бизнесменом Александром Удодовым.

Отдельным распоряжением президента США Джо Байдена с 10 мая будет введена 200-процентная пошлина на алюминий и алюминиевые товары из России.

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