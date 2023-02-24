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США ввели санкции против 11 российских банков, алюминия и «Мегафона»

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Соединенные Штаты расширили санкции против России. Минторг США ужесточает экспортный контроль в отношении промышленного секторов и «предметов роскоши». Ограничение на экспорт, в частности, вводится против «Мегафона» и технопарка «Сколково».

В частности, под американские санкции попали следующие российские банки:

  • «Московский кредитный банк»;
  • «Банк Уралсиб»;
  • «МТС Банк»;
  • «Банк Зенит» и связанные с ним компании;
  • «Металлургический инвестиционный банк» (Металлинвестбанк);
  • «СДМ-Банк»;
  • «Ланта Банк»;
  • Новосибирский банк «Левобережный»;
  • «Банк Санкт-Петербург»;
  • Приморский банк «Приморье»;
  • «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРИР).

Помимо этого, в санкционный список Минфина были включены инвестиционно-управляющая компания СК «Велес Капитал» и связанные с ней компании, финансовая компания CONFIDERI Pte Ltd, а также 14 компаний, связанных, по мнению США, с российским бизнесменом Александром Удодовым.

Отдельным распоряжением президента США Джо Байдена с 10 мая будет введена 200-процентная пошлина на алюминий и алюминиевые товары из России.

Материал дополняется.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
санкции США
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