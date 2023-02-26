Постпредство России при ЕС назвало десятый пакет санкций нелегитимным

Десятый пакет санкций Евросоюза, введенный против России, принят без одобрения Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в комментарии постоянного представительства России при ЕС.

«Очередные рестриктивные меры ЕС в отношении России, как и все предыдущие, нелегитимны. Они приняты без одобрения Совета Безопасности ООН и потому незаконны. Евросоюз не может этого не понимать, а значит все его слова о своей приверженности Уставу ООН — пустой звук», — заявили в постпредстве.

Постоянное представительство уточнило, что Евросоюз впервые наложил ограничения на транзит ряда товаров через территорию России. «Это не что иное как попытка оказать давление на торговые связи третьих стран. Подобные действия наносят вред не столько России, сколько в целом международной торговле», — говорится в заявлении. Авторы подчеркивают, что санкции в отношении российских СМИ — нарушение Международного пакта о гражданских и политических правах.

Постпредство России при Евросоюзе заключило, что «без ответа десятый «пакет» не останется». При этом в комментарии отмечается, что цель западных санкций — «серьезно ударить по россиянам», когда как российское руководство такую задачу, как «ухудшение социально-экономического положения европейцев», не ставит.

25 февраля Евросоюз утвердил десятый пакет санкций против России. В его рамках были введены ограничения против 96 организаций, а также расширены списки товаров, запрещенных к экспорту из России, в том числе битума и каучука. Также страны ЕС ввели запрет на предоставление мощностей для хранения газа и включили в санкционный реестр три российских банка — Росбанк, Тинькофф Банк и Альфа-банк.

В разговоре с РБК представители Альфа-банка и Росбанка заявили, что новые санкции не повлияют на «привычную работу» учреждений. «Тинькофф» сообщил, что подготовился к введению санкций, поэтому клиенты смогут пользоваться услугами организации «в обычном режиме вне зависимости от внешних обстоятельств».